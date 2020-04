Kierowco! Nie jedź na Podhale!

Przez cały świąteczny weekend na drogach dojazdowych do Zakopanego i miejscowości turystycznych Podhala policjanci będą kontrolować czy kierowcy przemieszczają się zgodnie z obostrzeniami. Turyści będą zawracani i karani mandatami - zapowiada policja.

Zdjęcie Policja kontroluje wszystkie auta wjeżdżające do Zakopanego. Tak już było w poprzednie weekendy /Maciek Jonek /Reporter

Miejsca noclegowe i hotele w związku z epidemią pozostają zamknięte. Nadal obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nieczynne są też wszystkie atrakcje turystyczne jak np. spływ przełomem Dunajca.



Tylko w czwartek policjanci z drogówki zawrócili z dróg dojazdowych pod Tatry 10 samochodów z turystami zmierzającymi na świąteczny wypoczynek.



"Przypominamy, że tego typu podróże są zabronione, a konsekwencją w najlepszym przypadku może być mandat karny" - powiedział Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.



W związku z zaostrzonymi przepisami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa obowiązuje zakaz przemieszczania się w celach turystycznych. Policja za takie wykroczenie może ukarać mandatem do 500 zł i skierować dalsze postępowanie do sanepidu. Wówczas należy się liczyć z konsekwencjami finansowymi nawet do 30 tys. zł.