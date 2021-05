Jechał ciągnikiem siodłowym z niesprawnymi hamulcami

Niekompletny układ hamulcowy ciągnika samochodowego oraz naczepa bez ważnego badania technicznego i z usterkami – niesprawny zestaw wycofali z dalszej jazdy funkcjonariusze mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdjęcie / ITD

W piątek (7 maja) na DK62 w miejscowości Wola koło Czerwińska patrol ITD zatrzymał do rutynowej kontroli zestaw należący do polskiej firmy transportowej. Jechała na załadunek do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Stan techniczny samochodu ciężarowego oraz naczepy pozostawiał wiele do życzenia. Przy prawym kole na przedniej osi kierowanej cięgnika siodłowego brakowało tarczy hamulcowej. Na szybie nie było również nalepki kontrolnej. Z kolei naczepa nie miała ważnego przeglądu technicznego, zużyty bieżnik opony na drugiej i trzeciej osi. Z układu zawieszenia pneumatycznego słychać było ubytek powietrza.

Analiza czasu pracy wykazała, że kierowca skrócił odpoczynek dzienny o 50 min. Oprócz tego kierujący niewłaściwie obsługiwał tachograf. Kierowcę ukarano 250-złotowym mandatem i otrzymał zakaz dalszej jazdy. Inspektorzy zatrzymali dowodowy rejestracyjne samochodu ciężarowego i naczepy. Przedsiębiorcy grozi 6400 zł kary.

