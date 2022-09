5 tys. zł kary za złamanie oczywistego zakazu. Kierowca Audi się nie popisał

Mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym, czy objętym zakazem parkowania, zgodnie z obecnym taryfikatorem wynosi od 100 do 300 zł. Ale jak się ktoś postara, to może dostać dużo wyższą karę.

Przekonał się o tym turysta odwiedzający pałac w Zatoniu

Ten zlokalizowany w jednej z dzielnic Zielonej Góry, XVII-wieczny obiekt ma już co prawda czasy największej świetności za sobą, ale po niedawnej rewitalizacji znowu cieszy oczy mieszkańców miasta i turystów. Otacza go zrewitalizowany park, a odnowiona oranżeria i nowa altana to dodatkowe zachęty dla turystów.

Jednym z nich był kierowca Audi, który zaparkował na przypałacowej uliczce

Mowa o jedynej drodze dojazdowej, którą mogą się poruszać wyłącznie pojazdy uprawione oraz służby. Zielonogórzanin kierujący Audi, według doniesień policji postawił na niej swoje auto i poszedł na trzygodzinny spacer po parku. Inni turyści poinformowali o tym komendę i na miejscu zdarzenia szybko pojawili się funkcjonariusze. Wracający do auta kierowca Audi otrzymał mandat karny w wysokości 5 tys. zł oraz 5 punktów karnych. Dlaczego aż tyle?

Mandat dostał nie za samo parkowanie, a za złamanie zakazu ruchu

Mowa o znaku B-1, czyli okrągłej, białej tarczy z czerwonym obramowaniem. Znaku tego nie ma w taryfikatorze, więc złamanie oznaczonego nim zakazu jest stanowi wykroczenie z art. 92 par. 1 kodeksu wykroczeń.

"Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany."



Zgodnie z przepisami dziś taka kara może wynieść aż 5 tys. zł. I właśnie taki, najwyższy wymiar za swoją zuchwałość otrzymał kierowca Audi. Blokowania drogi dojazdu karetce pogotowia, czy straży pożarnej nie sposób traktować pobłażliwie.

