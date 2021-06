22-latek przekroczył prędkość o 107 km/h

Policjanci z Poddębic (Łódzkie) zatrzymali 22-latka, który kierując amerykańskim Dodge'm przekroczył w obszarze zabudowanym dozwoloną prędkość o 107 km/h. Młody kierowca stracił prawo jazdy, dostał mandat w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych.

Jak poinformowała we wtorek sierż. Beata Orłowska z poddębickiej policji, mundurowi namierzyli kierującego samochodem marki Dodge, prowadząc akcję pomiaru prędkości w miejscowości Praga w gminie Poddębice.

"Mężczyzna przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 107 km/h. Według obowiązujących przepisów, kierowcy dopuszczającemu się przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, policja obligatoryjnie zatrzymuje prawo jazdy na trzy miesiące" - przypomniała policjantka.

W ten sposób - jak dodała - za popełnione wykroczenie 22-letni mieszkaniec powiatu poddębickiego stracił swoje uprawnienia, dodatkowo dostał mandat karny w wysokości 500 zł, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.

Sierż. Orłowska podkreśliła, że nadmierna prędkość oraz niedostosowanie jej do warunków na drodze, to jedna z głównych przyczyn wypadków na drodze. "Takie zdarzenia oraz powyższy przykład są wystarczającymi powodami, aby eliminować z ruchu drogowego kierowców, którzy nie stosują się do przepisów dotyczących m.in. ograniczeń prędkości" - zaznaczyła.

