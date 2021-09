18-latek śpieszył się do dziewczyny. Odpocznie od prowadzenia

Jazdę 18-latka zarejestrował nieznakowany policyjny radiowóz tzw. grupy Speed, czyli policjantów pilnujących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chłopak jechał Trasą Niepodległości, czyli obwodnicą miejską, gdzie dopuszczalna prędkość to 70 km/h. Odnotowana przez policjantów prędkość volkswagena, za którego kierownicą siedział młody kierowca, to 127 km/h.

Jak widać na opublikowanym w czwartek przez policję nagraniu, na drodze był spory ruch, do tego padał deszcz. Zatrzymany tłumaczył, że jechał tak szybko, bo spieszył się do koleżanki. Za przekroczenie prędkość w obszarze zabudowanym o 57 km/h młody kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Do tego policjanci ukarali go mandatem, dostał też dziesięć punktów karnych.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Od początku roku na drogach w Podlaskiem doszło z tego powodu do 49 wypadków, w których 21 osób zginęło, a 46 zostało rannych. Od stycznia do sierpnia ponad tysiąc kierowców straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.