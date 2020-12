Śmiertelny wypadek - pod wpływem narkotyków wjechał w inne auto

W Starościnie (Lubelskie) na stojące na drodze auto, w którym przebywał 76-letni mężczyzna, najechał inny samochód, kierowany przez 25-latka, który – jak się okazało - był pod wpływem marihuany. Mimo reanimacji 76-latek zmarł.

Zdjęcie /Policja

"To, czy 25-latek faktycznie przyczynił się do śmierci kierującego fordem wyjaśni dalsze postępowanie" - poinformowała w środę w komunikacie starszy sierżant Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.



Według dotychczasowych ustaleń policji w Starościnie, na drodze wojewódzkiej nr 809, 25-latek kierujący samochodem dostawczym najechał na stojące na tym samym pasie ruchu auto. "W wyniku siły uderzenia, samochód osobowy wyniosło poza drogę. Następnie pojazd uderzył w drzewo" - podała Stanicka.



Kierowca samochodu osobowego 76-letni mężczyzna, pomimo szybko przeprowadzonej akcji reanimacyjnej, zmarł. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego samochód, którym kierował, zatrzymał się i stał na drodze.



25-latek został natomiast przebadany na zawartość alkoholu i narkotyków w organizmie. "Test wykazał, że znajdował się pod działaniem marihuany. Mężczyzna został zatrzymany" - dodała policjantka.



Za kierowanie samochodem pod wpływem środków odurzających grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.



Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności i przyczyny tego wypadku.

