Chorwat udawał Bułgara i prowadził pod wpływem narkotyków

Funkcjonariusze SG ze Świecka (Lubuskie) zatrzymali obywatela Chorwacji, który przy sobie posiadał pięć podrobionych dokumentów. Ponadto kierował autem pod pływem narkotyków – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę, w rejonie mostu granicznego w Słubicach zaraz po tym, jak wjechał autem do Polski. 28-latek okazał funkcjonariuszom bułgarskie prawo jazdy i bułgarski dowód osobisty. Okazało się, że dokumenty te były podrobione.

"W trakcie rozpytania mężczyzna przyznał się, że jest obywatelem Chorwacji a podrobione dokumenty kupił w Berlinie za 500 euro; chciał uchodzić w Niemczech za kogoś innego, gdyż popadł w konflikt z prawem. W jego bagażu i aucie funkcjonariusze znaleźli kolejne porobione dokumenty i marihuanę" - powiedziała Konieczniak.

Dodała, że po badaniu w szpitalu okazało się, że 28-latek był pod wpływem amfetaminy i marihuany. W poniedziałek został przekazany słubickim policjantom, którzy będą prowadzili dalsze postępowanie w tej sprawie. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna, a nawet do pięciu lat więzienia.

Wraz z 28-latkiem do Polski przyjechała 25-letnia obywatelka Serbii, która miała przy sobie jedynie niemiecką kartę pobytu. Kobieta nie miała paszportu, który uprawniałby ją do wjazdu i pobytu w Polsce, dlatego została zobowiązana do powrotu do Niemiec.

