Mistrzostwa Motul HRSMP Digital - historyczne auta, wirtualna rywalizacja

Ponad 20 aut historycznych, w tym zakazane legendy z grupy B, czołowi kierowcy mistrzostw i niesamowite emocje - w kwietniu ruszają Mistrzostwa Motul HRSMP Digital, czyli wirtualna rywalizacja w historycznych autach podczas pandemii. To pierwsza taka inicjatywa zawodników rajdowych mistrzostw Polski realizowana pod auspicjami PZM, w ramach szeroko zakrojonego programu PZM Digital prowadzonego przez Podkomisję Nowych Technologii GKSS PZM. Sponsorem tytularnym jest firma Motul.

Zdjęcie /

Oficjalnym Partnerem Mistrzostw Motul HRSMP Digital jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną "Wyprzedzamy nowotwór", którą od początku wspiera PZM oraz zawodnicy Motul HRSMP w "realu". Teraz robić to będą również w rajdach wirtualnych. Stan zagrożenia epidemicznego wymusił przesunięcie rozpoczęcia rywalizacji w Motul HRSMP i obecnie data jego rozpoczęcia jest wciąż niepewna. By podtrzymać sportowego ducha walki i zapewnić możliwość rywalizacji w bezpieczny sposób Motul HRSMP zaprasza zawodników i sympatyków rajdów historycznych do jazdy klasycznymi autami po wirtualnych odcinkach specjalnych.



W kwietniu ruszą Mistrzostwa Motul HRSMP Digital, które wyłonią najskuteczniejszego zawodnika w wirtualnej potyczce. Sezon składał się będzie z 8 rund. Każda runda będzie składać się z ośmiu odcinków specjalnych. Rywalizacja będzie odbywać się w grze Dirt 3 z 2011 roku, która umożliwia rywalizację na komputerach oraz konsolach PS3 oraz Xbox360.



- Zdecydowaliśmy się na platformę Dirt 3 ze względu na dużą liczbę dostępnych aut historycznych oraz niską barierę wejścia, gdyż gra ma niewielkie wymagania sprzętowe, jest łatwo dostępna i można niskim kosztem przystąpić do rywalizacji. Nawet wtedy, gdy trzeba będzie skompletować sprzęt - przekonuje Mirosław Miernik, koordynator rajdów historycznych w PZM.



Za wyborem Dirt 3 stało także ponad 20 aut sprzed lat spełniających wymagania tradycyjnych rajdów historycznych. Do wyboru w wirtualnej rywalizacji są dobrze znane z tras Motul HRSMP m.in. Fiat 131 Abarth, Ford Escort MkII, Lancia Fulvia Coupe. Co więcej, organizator Mistrzostw Motul HRSMP Digital dopuścił do startu legendarne, wyjątkowo mocne auta Grupy B, których starty w imprezach tradycyjnych są zakazane.



Rywalizacja o tytuły Mistrzów Motul HRSMP Digital będzie prowadzona w dwóch klasyfikacjach - Motul HRSMP oraz Open. Pierwsza jest przeznaczona dla zawodników rywalizujących w Motul HRSMP, a także członków ich ekip, osób oficjalnych rund HRSMP i HRPP oraz sędziów. W Klasyfikacji Open zmierzą się pozostali licencjonowani kierowcy i piloci rajdowi. Przewidziana jest też klasyfikacja Gość dla mistrzów wszystkich konkurencji sportu samochodowego oraz specjalnie zaproszonych VIP-ów. Organizator z wyprzedzeniem będzie informował zawodników o wybranej próbie i określi termin, do którego należy przesłać wyniki swoich wirtualnych odcinków specjalnych.



- Mamy za sobą pierwsze próby w wirtualnych rajdach. Zawodnicy podchodzą do tego z dużym entuzjazmem. Czeka nas sporo zabawy, a dodatkowym smaczkiem jest to, że naprawdę trudno wskazać faworytów. Może okazać się, że w wirtualnych zmaganiach to piloci będą górą - mówi Miernik.



Pierwsza runda Mistrzostw Motul HRSMP Digital odbędzie się jeszcze w kwietniu 2020 roku, a odcinki testowe mają być otwarte już przed świętami Wielkanocnymi.



O Mistrzostwach Motul HRSMP Digital powiedzieli:



Paweł Hoffman, kierowca Motul HRSMP: - Myślę, że taki rodzaj odstresowania od panującej sytuacji jest bardzo ciekawy. Myślę, że spróbuję się w tej rywalizacji, chociaż zastanawiam się czy będę musiał kupić kierownicę do komputera. Jednak najbardziej intryguje mnie, czy w grupie pojazdów dopuszczonych w grze jest Saab 96V4 Rally, czyli rajdówka taka jak moja? Jestem ciekaw czy ta inicjatywa trafi na odpowiedni grunt do działań i do miłej rywalizacji online... i pozdrawiam wszystkich kolegów z HRSMP.



Mikołaj Marczyk, mistrz RSMP 2019: - Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski wchodzą do świata wirtualnego. To wspaniała inicjatywa organizatorów cyklu pozwalająca na rajdową rywalizację podczas akcji #zostanwdomu. Sam dopiero co zakończyłem swój pierwszy start w oficjalnym wirtualnym Rajdzie Azorów. Dało mi to wiele radości i urozmaiciło mój trening w tym trudnym okresie. Jeżeli tylko znajdę czas na odpowiednie przygotowanie do startu, to wirtualne HRSMP jest również szansą dla mnie do zadebiutowania w tym wyjątkowym cyklu. Zapraszam wszystkich serdecznie na wirtualne odcinki specjalne!



Andrzej Jaroszewicz, kierowca rajdowy: - Z wielką radością dowiedziałem się właśnie, że jestem zaproszony do startu w wirtualnych Motul HRSMP. W obecnym trudnym dla nas wszystkich czasie jest ta inicjatywa rzeczą niezwykłą! Otóż okazało się, że pomimo zakazów, nakazów i gdzieś tam poczucia zagrożenia o zdrowie i życie swoje i osób mi bliskich pojawia się jaskółka nadziei! Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam jednocześnie wszystkich uczestników tych fascynujących zawodów!



Bartłomiej Barański, Zastępca Delegata Technicznego HRSMP: - Cały świat ogarnęła pandemia Covid-19. Obecnie rajdowy cykl Motul HRSMP jest niemożliwy do przeprowadzenia z wiadomych przyczyn. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zawodników oraz wszystkich osób związanych z rajdami, Motul HRSMP i PZM proponuje Wam wzięcie udziału w mistrzostwach Digital. Osobiście uważam że jest to rewelacyjny pomysł. Pozwoli on na rywalizację na trasach rajdowych i gwarantuje świetną zabawę promując akcję #zostanwdomu. Do zobaczenia na trasach rajdowych w Dirt 3.