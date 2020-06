Afrykańskie wyzwanie w Motul HRSMP Digital

Rywalizacja zawodników na wirtualnych odcinkach specjalnych wkracza w decydującą fazę. Rajd Kenya Safari będzie trzecią rundą mistrzostw Motul HRSMP Digital.

Zdjęcie /

Mistrzostwa Motul HRSMP Digital to wirtualna rywalizacja historycznych aut w czasie pandemii. Z inicjatywy zawodników oraz pod auspicjami PZM toczy się rywalizacja na trasach cyfrowych rajdów. Sponsorem tytularnym jest firma Motul. Oficjalnym Partnerem Mistrzostw Motul HRSMP Digital jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną “Wyprzedzamy nowotwór", którą od początku wspiera PZM oraz zawodnicy Motul HRSMP w "realu".



W kwietniu kierowcy rywalizowali na zaśnieżonych trasach Rajdu Norwegii, w maju zmagania toczyły się na drogach szutrowych w ramach rajdu Fińskie Szutry, a czerwiec to kolejna odsłona wirtualnego cyklu na luźnej nawierzchni - Rajd Kenya Safari. Choć znów zawodnicy zmierzą się na szutrze, to będzie to kompletnie inne wyzwanie od tego sprzed miesiąca, bo charakterystyka afrykańskich oesów jest wyjątkowa. Na zawodników czeka osiem prób, każda będzie przejeżdżana jednokrotnie. Rywalizacja potrwa do 28 czerwca.



Rajd legenda z polskimi akcentami



Uczestników wirtualnego cyklu czeka wyjątkowe wyzwanie, bo Rajd Safari to jedna z ikon światowego motorsportu. W 2020 roku impreza organizowana w Kenii miała wrócić do cyklu WRC, ale z powodu pandemii na afrykańskich szutrach najlepsi kierowcy świata będą ścigać się za rok. Zawody słyną z niesłychanie wymagających odcinków specjalnych, które sprawdzają nie tylko prędkość i przygotowanie załóg, ale też wytrzymałość samochodów oraz sprawność serwisów. W cyfrowej rywalizacji powinno być nieco łatwiej.



Rajd Kenya Safari jest też ściśle związany z historią polskiego motorsportu i wpisuje się w misję Motul HRSMP promowania pamięci o kierowcach sprzed lat. W afrykańskim klasyku w sumie wzięło udział do tej pory piętnaście polskich załóg, a sam Sobiesław Zasada przejechał go ośmiokrotnie. Co ciekawe, triumfator z 1963 roku i 1969 roku Zbigniew “Nick" Nowicki, choć startował z licencją kenijskiej federacji i jako obywatel Kenii, był Polakiem.



W sierpniu Motul HRSMP już na oesach



Rywalizacja w Rajdzie Kenya Safari będzie najprawdopodobniej finałową odsłoną mistrzostw Motul HRSMP Digital, bo lipiec dla zawodników będzie czasem ostatnich przygotowań do powrotu na prawdziwe odcinki specjalne. Na początek sierpnia planowana jest inauguracja sezonu w Motul HRSMP. Kierowcy i piloci zmierzą się w 29. Rajdzie Rzeszowskim (6-8 sierpnia). Po ostatniej korekcie kalendarza przez Polski Związek Motorowy sezon Motul HRSMP będzie liczył cztery rundy.