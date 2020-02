Taki jest nowy Hyundai i20!

Już 3 marca rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny w Genewie. Jedną ze światowych premier będzie zupełnie nowa generacja Hyundaia i20. Koreańczycy opublikowali właśnie zdjęcia i pierwsze informacje techniczne.

Zdjęcie Hyundai i20 /

Nowa generacja i20 jest pierwszym modelem koreańskiego producenta zaprojektowanym w oparciu o nowy język stylistyczny Hyundaia o nazwie Sensuous Sportiness. Efektem ma być "bardziej emocjonujący i wyrazisty" wygląd.

Reklama

Na tle poprzednika auto wyróżnia obniżona o -24 mm linia dachu, szersze (+30 mm) i dłuższe nadwozie (+5 mm), a także zwiększony rozstaw osi (+10 mm). Cechy charakterystyczne to duży czarny grill, blenda spinająca tylne światła i nietypowa stylizacja słupka C z dodatkowym oknem. Już dziś wiadomo, że klienci będą mogli wybierać spośród 10 kolorów nadwozia, w tym czterech nowych: Intense Blue, Aurora Gray, Aqua Turquoise i Brass. Producent wspomina też o możliwości personalizacji polegającej na wybraniu innego koloru dachu.

Koreańczycy nie opublikowali zdjęć wnętrza, musimy więc wierzyć, że jednym z głównych detali projektu są "poziome listwy, które zakrywają nawiewy powietrza", dzięki czemu deska rozdzielcza ma się wydawać szersza. Lista opcji obejmować ma np. oświetlenie nastrojowe (w technologii led), a samo wnętrze dostępne będzie w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, czarno-szarym oraz czarnym z zielono-żółtymi akcentami.



Auto otrzymało ponadto nowy, cyfrowy, zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala oraz środkowy 10,25 calowy ekran dotykowy służący obsłudze opcjonalnej nawigacji (standardowo 8-cali). Oba wyświetlacze zostały ze sobą wizualnie połączone.

Wideo Hyundai i20 nowej generacji

Lista opcji zawiera m.in. rozbudowany system audio marki Bose z 8 głośnikami i subwooferem. Ciekawie prezentuje się też lista opcjonalnego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa. Znajdziemy tu m.in.: w inteligentny tempomat (NSCC), który wykorzystuje zupełnie nowy system nawigacji do przewidywania zbliżających się zakrętów lub prostych na autostradach i dostosowuje prędkość pojazdu w celu bezpieczniejszej jazdy. Kolejna funkcja, inteligentny asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA), ostrzega kierowcę za pomocą dźwięku oraz wizualnie, gdy jedzie on zbyt szybko i przekracza limit prędkości. W połączeniu z ręcznym ogranicznikiem prędkości ISLA może nawet samodzielnie dostosować prędkość. Inne nowości to np.: asystent utrzymywania pasa ruchu (LFA), aktywny system monitorowania martwego pola (BCA) z funkcją hamowania czy asystent unikania kolizji czołowych (FCA), który wykrywa teraz również pieszych i rowerzystów.

Zdjęcie Hyundai i20 /

Rodziny ucieszy zapewne większy niż do tej pory bagażnik. Jego pojemność powiększono o 25 l, co oznacza, że mieści teraz pakunki o objętości do 351 l.

Zdjęcie Hyundai i20 /

Pod maską znajdziemy m.in benzynową jednostkę 1.0 T-GDi dostępną w dwóch wersjach o mocy: 100 KM lub 120 KM. Po raz pierwszy w tym modelu oferowany jest - jest 48-woltowy - hybrydowy układ napędowy z alternatorem pełniącym funkcję rozrusznika (opcjonalnie w wersji 100 KM lub standardowo w wersji 120 KM). W takiej konfiguracji do wyboru są: siedmiobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów (7DCT) lub nowo opracowana sześciobiegowa "inteligentna" manualna skrzynia biegów (iMT). iMT ma funkcję wolnego koła, czyli oddziela silnik od skrzyni biegów po zwolnieniu przez kierowcę pedału przyspieszenia, umożliwiając przejście samochodu w tryb "żeglowania".

Zdjęcie Hyundai i20 /

Silnik 1.0 T-GDi 100 KM bez 48-woltowego układu hybrydowego dostępny jest z 7-stopniową przekładnią DCT lub manualną 6-biegową skrzynią biegów. Bazowy silnik - 4-cylindrowy 1.2 MPi oferuje moc 84 KM i łączony jest pięciobiegową manualną skrzynią biegów.

Zdjęcie Hyundai i20 /

i20 nowej generacji będzie produkowany w Europie, w fabryce Hyundaia w Izmir (Turcja).