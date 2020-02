Nowości w gamie Volkswagena Golfa - GTI, GTD i GTE

Volkswagen zaprezentował właśnie nowe modele należące do rodziny nowego Golfa. Oprócz klasycznych odmian usportowionych, jak GTI i GTD, znajdziemy w niej również hybrydę plug-in - Volkswagena Golfa GTE.

Zdjęcie Od lewej: Golf GTE, GTI i GTD /

Jeśli nie liczyć przemodelowanych zderzaków, charakterystyczną cechą nowych modeli jest przecinająca osłonę chłodnicy, podświetlana blenda spinająca przednie reflektory. W oczy rzuca się też zderzak z potężnym wlotem powietrza o strukturze plastra miodu i - tworzące literę X - punktowe (w technologii led) światła przeciwmgłowe. Zastosowano ponadto charakterystyczne obręcze kół (standardowo 17, opcjonalnie 18 i 19 cali) oraz lakierowane na czerwono zaciski hamulcowe.

Pod maską nowego Golfa GTI znajdziemy silnik 2.0 TSI o mocy 245 KM. Turbodoładowana jednostka z rodziny EA888 evo4 rozwija maksymalny moment obrotowy 370 Nm i standardowo sprzęgana jest z ręczną, sześciostopniową skrzynią biegów. Jako opcja oferowana jest też dwusprzęgłowa zautomatyzowana przekładnia o siedmiu przełożeniach (DQ381).

Nowy hybrydowy Golf GTE, podobnie jak nowy Cupra Leon, wykorzystuje benzynowy silnik 1.4 TSI (EA211) o mocy 150 KM i elektryczny silnik trakcyjny generujący 85 kW. Moc systemowa to 245 KM. Kierowca ma do dyspozycji maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 13 kWh zapewnia zasięg około 60 km. Samochód poruszać się może w trybie elektrycznym do prędkości 130 km/h.



Zdjęcie Volkswagen Golf GTI /

Jeśli akumulator jest naładowany, auto zawsze rozpoczyna jazdę od trybu elektrycznego. Gdy kierowca korzysta z nawigacji elektronika zarządzająca napędem bierze pod uwagę przebieg trasy i miejsce docelowe, by zoptymalizować zużycie energii elektrycznej i zachować jej odpowiedni zapas po dotarciu do celu. Standardowo Golf GTE oferowany jest z sześciostopniową, dwusprzęgłową skrzynią DSG (DQ400e).

Zdjęcie Volkswagen Golf GTE /

W przypadku Golfa GTD pod maską znajdziemy silnik 2.0 TDI (EA288 EVO) generujący równe 200 KM i 400 Nm. W tej wersji auto oferowane jest z siedmiostopniową, dwusprzęgłową przekładnią DSG (DQ381).

Zdjęcie Volkswagen Golf GTD /

Każdy Golf z nowej rodziny usportowionych modeli standardowo oferowany będzie z cyfrowym zestawem wskaźników (10,25 cala) i systemem info-rozrywki wyposażonym w 10-calowy dotykowy ekran. Cechą charakterystyczną nowych modeli jest również pulsujący czerwonym przycisk uruchamiania silnika. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in.: elektronicznie sterowany dyferencjał XDS, system utrzymywania pasa ruchu czy automatycznego hamowania przed przeszkodą (z funkcją wykrywania pieszych). Bez żadnych dopłat otrzymamy też wielofunkcyjną kierownicę, jednostrefową, automatyczną klimatyzację czy - klasycznie dla GTI - pedały ze stali nierdzewnej.