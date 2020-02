BMW podgrzewa atmosferę przed prezentacją prototypu swojego nowego, w pełni elektrycznego modelu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BMW Concept i4

Już 3 marca zobaczymy studyjne i4, będące elektrycznym sedanem o linii nadwozia nawiązującej do sportowych coupe. Cyfra "4" w nazwie wskazuje, że będzie to auto klasy średniej, a więc bezpośredni konkurent Tesli Modelu 3. BMW nie zdradziło póki co żadnych szczegółów na temat swojej nowości. Z informacji prasowej możemy się dowiedzieć jedynie, że:

"BMW Concept i4 zapowiada nową erę czystej radości z jazdy i zapewnia nowe spojrzenie na dynamiczną doskonałość, z której BMW jest znane, i łączy współczesny, elegancki, sportowy wygląd z przestronnością i praktycznością czterodrzwiowego Gran Coupe, a to wszystko przy lokalnej zeroemisyjności".

Zapowiada się więc ciekawie, ale poczekajmy do salonu w Genewie.