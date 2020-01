Dakar 2020. Żeglarze na oceanie wydm

11. etap Dakaru z Shubaytah do Haradh to druga część etapu maratońskiego o długości 744 km, w tym 379 km odcinka specjalnego. Spore fragmenty trasy prowadziły wśród zapierających dech w piersiach wydm ogromnej pustyni zwanej z emfazą Ar-Rab’ al-Khali czyli “pusta okolica". W przeciwieństwie do środy, tym razem pogoda okazała się łaskawa i pozwoliła na niezakłóconą rywalizację w normalnych warunkach.

Zdjęcie Rafał Sonik: “ Zwycięstwo na tak trudnym oesie daje ogromną satysfakcję" /

Dzień w skrócie

Pablo Quintanilla wygrał w czwartek i odrobił prawie 12 minut, ale Ricky Brabec ma nadal blisko 14-minutową przewagę przed ostatnim, skróconym do 167 km odcinkiem specjalnym. Joan Barreda stracił prawie 15 minut i dostał kolejne 15 minut kary za wymianę silnika, spadając na 7 miejsce. Do czołowej trójki powrócił Toby Price, najwyzej notowany kierowca KTM. Maciej Giemza z Orlen Teamu zajął 15. miejsce - to jego najlepszy wynik - i zachował 18. pozycję w klasyfikacji. Krzysztof Jarmuż awansował na 6. miejsce w klasyfikacji Original by Motul.

Po wczorajszym sensacyjnym zwycięstwie Kamila Wiśniewskiego, dzisiaj Rafał Sonik wygrał w kategorii quadów! Arkadiusz Lindner był piąty, a wczorajszy triumfator ósmy. Liderem jest nadal Ignacio Casale, drugi w klasyfikacji Simon Vitse traci ponad 21 minut. Trzeci jest Rafał Sonik, a Kamil Wiśniewski piąty. Polska potęgą w quadach!

Stéphane Peterhansel obchodził dziś mały jubileusz - wygrał dakarowy odcinek po raz 80. w karierze. Nasser Al-Attiyah stracił do zwycięzcy 10 sekund, a Carlos Sainz ponad 8 minut. Przed ostatnim etapem "El Matador" ma 10’17 min przewagi nad Katarczykiem, a ten zaledwie 6 sekund nad Peterhanselem! Kuba Przygoński i Timo Gottschalk z Orlen Teamu znów spisali się bardzo dobrze i zajęli 5. miejsce, a Martin Prokop/Viktor Chytka 11.

Aron Domżała i Maciej Marton ("To był najtrudniejszy etap w rajdzie") po raz piąty stanęli na podium (2. miejsce). Ich ojcowie - Maciej i Rafał przyjechali na metę na 16. miejscu. Wygrał trzeci w klasyfikacji "Chaleco" Lopez, a liderem na dzień przed metą jest Casey Currie, który ma ponad 45 minut przewagi nad Siergiejem Karjakinem.

Dakar 2020. Etap XI na zdjęciach 1 / 10 Opis Źródło: AFP udostępnij

Tym razem nie trzy, lecz aż cztery Kamazy zajęły czołowe miejsca w klasyfikacji odcinka. Wygrał Andriej Karginow, który umocnił się na prowadzeniu i ma prawie 40 minut przewagi nad Szibałowem, a trzeci Siarhej Wiazowicz traci już blisko 2 godziny. Załoga Roberta Szustkowskiego trzykrotnie pomagała dziś na trasie Alesowi Lopraisowi, ale utrzymała 18. miejsce ("motyw dnia: żeglarze na oceanie wydm" - powiedział kierowca zespołu R-Six Team, który startuje także w regatach jachtów żaglowych). Janus van Kasteren/Marcel Snijders/ Darek Rodewald awansowali na 6 miejsce, a Patrice Garrouste/Szymon Gospodarczyk/Petr Vojkovsky na 9.

Ciekawostka dnia

25-letni Jamie McCanney, dakarowy debiutant, zaliczający dopiero swój drugi rajd w karierze zwrócił na siebie uwagę firmy Yamaha, zdobywając tytuł mistrza świata juniorów enduro. Brytyjczyk rozpoczął od 35. miejsca na 1. etapie i od tamtej pory codziennie awansuje o kilka pozycji. Wczoraj przyjechał na metę odcinka na 7 miejscu, a dziś był szósty i jest już w czołowej piętnastce klasyfikacji motocyklistów. W piątek kierowca z wyspy Man powalczy o miano najlepszego "rookie" w tegorocznym Dakarze.

Dramat dnia

Z nieba do piekła przeszedł Pierre Lachaume w ciągu 24 godzin. W środę zakończył etap na 4. miejscu i awansował do czołowej dziesiątki klasyfikacji, a dzisiaj zaliczył wielokrotne dachowanie na 236 kilometrze, spadając z wydmy swoim Peugeotem 2008 DKR. Francuz nie ukończy Dakaru po raz pierwszy w swoich 5 startach.

Liczba dnia: 80

Tyle wygranych odcinków specjalnych w Dakarze ma na koncie Stéphane Peterhansel po swoim czwartym tegorocznym triumfie w tegorocznej edycji w Haradh. Sześciokrotny zwycięzca Dakaru w motocyklach i siedmiokrotny w samochodach może się pochwalić odpowiednio 33 i 47 wygranymi próbami w obu klasyfikacjach. Drugi w tabeli wszechczasów Rosjanin Władimir Czagin wygrał 63 odcinki w klasyfikacji ciężarówek.

Wypowiedź dnia

Rafał Sonik: “ Zwycięstwo na tak trudnym oesie daje ogromną satysfakcję. Większość etapów w tegorocznej edycji Dakaru to w dużej mierze jazda z maksymalną prędkością, która nie sprawdza umiejętności zawodnika. Cieszę się, że mamy tak mocnych quadowców w Polsce. Zarówno dzisiejszy, jak i wcześniejsze dni pokazały, że potrafimy wygrywać z przeciwnikami, którzy żyją i codziennie trenują na pustyni! Jestem dumny z Kamila i Arka!"