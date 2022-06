Tunel na Zakopiance miał być gotowy pół roku temu. Tak wygląda dziś

Spis treści: 01 Tunel na Zakopiance opóźniony

02 Tunel ma być gotowy do końca 2022 roku

03 Trudne odbiory techniczne

04 Tunel na Zakopiance w budowie od 2017 roku

Jeden z internautów wjechał rowerem z zamontowaną kamerą na teren budowy i przejechał całym, budowanym tunelem. Na filmie widać, że koniec prac szybko nie nastąpi - o ile w samym tunelu sytuacja nie wygląda jeszcze źle (m.in. położone są pierwsze warstwy asfaltu), to daleko mniej zaawansowane są prace na drogach dojazdowych do tunelu.

Tunel na Zakopiance opóźniony

Tymczasem pierwotnie budowa tunelu miała zakończyć się w grudniu 2021 roku. Następnie termin ten przełożono na czerwiec 2022 roku. Dość szybko okazało się, że jest on nierealny i już w lutym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił: "Nie chcę zapeszać, wszystko wskazuje na to, że ten rok 2022, to rok, kiedy pojedziemy bezpiecznie nowym odcinkiem przebudowywanej Zakopianki".

Reklama

O przesunięcie terminu wnioskował wykonawca argumentując opóźnienia pandemią i absencją pracowników oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Wideo Przejazd przez cały tunel zakopianki na kilka dni przed terminem zakończenia budowy (30.06.2022)

Tunel ma być gotowy do końca 2022 roku

Ten termin, czyli tak naprawdę koniec roku 2022, jest obowiązujący obecnie. Potwierdza to GDDKiA, która podaje, że tunel będzie gotowy w czwartym kwartale.

To jednak nie jest równoznaczne z udostępnieniem go kierowcom. Wszyscy pamiętamy, jak długo trwały odbiory tunelu na Ursynowie. Na Zakopiance będzie podobnie. Jak przekazała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, same odbiory mogą potrwać nawet trzy miesiące.

- W prawej nitce tunelu jest już położona górna warstwa nawierzchni bitumicznej i trwa sprzątanie. W lewej nitce tunelu trwa jeszcze układanie nawierzchni i ma zakończyć się w lipcu. Nie zakończyły się jeszcze roboty przed portalami. Więcej pracy jest przed portalem południowym. Według naszych informacji wykonawca mobilizuje siły, by nadrobić opóźnienia - przekazała Mikrut.

Trudne odbiory techniczne

W toku są odbiory techniczne poszczególnych etapów budowy. Odebrane są już roboty związane z przebudową sieci na zewnątrz tunelu i rozpoczynają się przygotowania do złożenia wniosków na odbiory kolejnych robót. Wnioski o uzyskanie decyzji pozwalających na użytkowanie tunelu mają być składane etapowo. W pierwszej kolejności będą one dotyczyły budynków związanych z funkcjonowaniem tunelu, np. zapasowego budynku dyspozytorni Centrum Zarządzania Tunelem, który znajduje się przed portalem północnym. Główne Centrum Zarządzania Tunelem jest zlokalizowane na Obwodzie Utrzymania Drogi Ekspresowej w Skomielnej Białej. Tam trwa jeszcze wyposażanie miejsc pracy dyspozytorów.

Przed otwarciem tunelu dla ruchu samochodowego konieczne jest także przeprowadzenie ćwiczeń straży pożarnej. Mają się one odbywać w tunelu w drugiej połowie sierpnia.

Tunel na Zakopiance w budowie od 2017 roku

Tunel w ciągu drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopianki o długości 2,06 km jest drążony w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym, pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Koszt inwestycji to niemal miliard zł. Tunel buduje włoski koncern Webuild, który w styczniu przejął dotychczasowego wykonawcę tunelu, firmę Astaldi.

Tunel będzie trzecim najdłuższym tunelem w Polsce.

***