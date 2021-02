Trwają prace na budowie S7 pod Krakowem

​Pomimo okresu zimowego trwają prace na budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 pomiędzy Szczepanowicami i Widomą w województwie małopolskim. Zaawansowanie wszystkich robót wynosi 82 proc. Inwestycja powinna być gotowa w pierwszej połowie br. - przekazała GDDKiA.

Zdjęcie Budowa S7 pod Krakowem /GDDKiA

Realizacja odcinka Szczepanowice - Widoma o długości 13,1 km jest najbardziej zaawansowana spośród czterech odcinków, na jakie została podzielona budowa ponad 55-kilometrowej drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, sytuacja meteorologiczna nie pozwala wykonawcy odcinka pomiędzy Szczepanowicami i Widomą na prowadzenie wszystkich robót w pełnym zakresie. Mimo to niektóre prace trwają, chociaż firma może skorzystać z zapisanej w umowie przerwy zimowej.



"Montowane są bariery energochłonne w pasie rozdziału, wykonywane wykopy rowów i prace porządkowe w pasie drogowym. Prowadzone są także roboty na obiektach inżynierskich" - wyliczyła przedstawicielka GDDKiA.



W związku z prowadzonymi robotami w rejonie węzła Szczepanowice ruch z tymczasowego by-passu został przeniesiony na przebudowany odcinek drogi krajowej nr 7. Przejeżdża się pod nowym wiaduktem. Tymczasowy by-pass nie będzie już potrzebny i zostanie rozebrany, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Zdjęcie Budowa S7 pod Krakowem / GDDKiA



Budowa odcinka od węzła Szczepanowice do węzła Widoma rozpoczęła się jesienią 2019 r. Inwestycję o wartości ponad 508 mln zł w systemie "zaprojektuj i zbuduj" realizuje firma Mota-Engil Central Europe.



Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).



Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Wciąż trwa procedura przetargowa na projekt i budowę odcinka S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. GDDKiA wyłoniło już wykonawcę i wkrótce powinna podpisać z nim umowę.



Kolejny odcinek S7, Widoma - Kraków, miał już podpisaną umowę z wykonawcą, ale - z powodu braku zadowalających postępów - GDDKiA w grudniu ub.r. zdecydowała się rozwiązać z nim umowę. Obecnie trwa przetarg na firmę, która dokończy to zadanie.