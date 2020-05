Na autostradzie A2 powstanie nowy pas ruchu

Od marca 2019 roku trwają prace projektowe związane z opracowaniem elementów koncepcji programowej i materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Odcinek pomiędzy Łodzią i Warszawą podzielono na dwie części, w granicach województwa łodzkiego i mazowieckiego.

Zdjęcie /GDDKiA

Zadaniem projektantów jest wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na długości ok. 89 km. Do wykorzystania jest pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

Reklama

W marcu 2020 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla części na terenie woj. mazowieckiego. W tym samym miesiącu wniosek trafił również do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi dla odcinka w województwie łódzkim. Trwa procedura administracyjna zmierzająca do uzyskania tej decyzji.

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj". GDDKiA zakłada, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

Poszerzenie autostrady A2 wiąże się z rosnącym natężeniem ruchu oraz planowaną realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Generalny Pomiar Ruchu z 2015 roku wskazuje, że na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ i Łowicz natężenie wynosiło blisko 39 tys. pojazdów na dobę i rosło w miarę zbliżania się do Warszawy. Pomiędzy Skierniewicami a węzłem Wiskitki wynosiło ok. 40,8 tys., na odcinku Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki ok. 45 tys. pojazdów na dobę, na odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem wzrosło, osiągając ok. 57 tys. pojazdów na dobę, natomiast na wlocie do Warszawy pomiędzy Pruszkowem a Konotopą liczba pojazdów sięgnęła ok. 75 tys. pojazdów na dobę.