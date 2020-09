Kolejny etap remontu na autostradzie A4

W sobotę rano drogowcy rozpoczęli prace przy kolejnym etapie remontu autostrady A4 między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. W związku z tym na remontowanym odcinku ruch zostanie przeniesiony na jezdnię południową w kierunku Katowic.

Zdjęcie /Bartlomiej Magierowski /East News

Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, na remontowanym odcinku autostrady A4 między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle w sobotę rozpoczął się kolejny etap prac. W okolicy MOP-u Wysoka cały ruch zostanie przeniesiony na jezdnię południową (kierunek na Katowice). Wprowadzono także ograniczenie prędkości do 60 km/h. W obu kierunkach jazdy kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu.



Przeniesienie ruchu na nitkę południową zaplanowano na godzinę dziesiątą, jednak na placu budowy już pojawili się pracownicy. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do oznakowania. Informacje o prowadzonym remoncie są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Na dojazdach i na długości remontu zapewniona jest woda dla kierowców, a na dojazdach do remontu ustawione są toalety przenośne.



Zakres prac przewidzianych remontem na odcinku ok. 12 km opolskiego odcinka A4 obejmuje m.in. wymianę całej warstwy ścieralnej i wiążącej oraz odcinkowo podbudowę, remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. W ramach prac przeprowadzony zostanie remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą. Zamontowane zostaną bariery linowe na przejazdach awaryjnych oraz wymienione bariery betonowe. Remont ma się zakończyć do końca listopada 2020 roku.