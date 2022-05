Jest umowa na ostatni odcinek drogi S61. To obwodnica Łomży

Spis treści: 01 To już trzeci wykonawca tego odcinka

02 200 km trasy Via Baltica

W ramach inwestycji powstanie nowy most przez rzekę Narew, który będzie miał 1,2 km długości i przejmie ruch tranzytowy, zaplanowano budowę 16 obiektów inżynierskich - podała GDDKiA. Planowane są także trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ.

To już trzeci wykonawca tego odcinka

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia przejmie dokończenie planowania tej inwestycji i budowę po poprzednikach, dwoma firmami, z którymi rozwiązano umowy.

"W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64)" - podała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Reklama

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma zrealizować określone elementy inwestycji oraz załatwić kwestie proceduralne we wskazanym czasie. Chodzi o to, aby w ciągu dziewięciu miesięcy zakończyć budowę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie węzła drogowego Łomża Zachód, co pozwoliłoby kierowcom zacząć korzystać z już gotowego ponad 7-km odcinka S61 Łomża Południe - Łomża Zachód. Według harmonogramu stanie się to za rok, w maju 2023 r.

Zdjęcie Tędy pobiegnie obwodnica Łomży /

"Obecnie kierowcy korzystają z łącznic węzła Łomża Południe, a pozostała część odcinka, kończąca się przed przyszłym węzłem Łomża Zachód, jest nieużywana" - podano w komunikacie.

Chodzi też o takie prowadzenie prac, aby w połowie 2024 r. była udostępniona kierowcom minimum jedna jezdnia całej trasy głównej, co pozwoliłoby wyprowadzić z Łomży cały ruch tranzytowy. "Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno - z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą - ma być oddany do użytku w 2025 r." - poinformowali drogowcy.

200 km trasy Via Baltica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała, że obecnie kierowcy mają już do dyspozycji ok. 200 km przyszłej Via Baltica na trasach S8 (od Warszawy) i S61. Cała ta trasa ma mieć w Polsce 311 km.

Zgodnie z informacją GDDKiA ponad 96 km to kompletny ciąg drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej. W ubiegłym roku oddano do ruchu cztery odcinki S61 o łącznej długości ok. 72 km. W połączeniu z funkcjonującymi wcześniej fragmentami ekspresówka ta wydłużyła się do ponad 105 km. "Kierowcy mają do dyspozycji trasę od Śniadowa do węzła Łomża Południe, od węzła Kolno do końca obwodnicy Szczuczyna oraz od węzła Kalinowo (poprzednio Wysokie) do końca obwodnicy Suwałk" - podano.

Drogowcy zapowiadają także, że w 2022 r. będzie oddanych do użytku kolejnych 55 km z 97 km, które obecnie są realizowane.

Odcinki S61 od Podborza k. Ostrowi Mazowieckiej do Stawisk, w tym odcinek Łomża Zachód- Kolno są dofinansowane z UE z programu Infrastruktura i Środowisko.

***