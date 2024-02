Polskie miasto kupuje autobusy z Chin. Podobne jeżdżą w Katarze

Komisja przetargowa Miejskich Zakładów Autobusowych wybrała firmy, które już wkrótce dostarczą 30 nowych autobusów elektrycznych dla Warszawy. Realizacją zamówienia zajmie się dobrze znany w stolicy Solaris oraz przedsiębiorstwo Busnex, które reprezentuje w naszym kraju chiński koncern Yutong.

Warszawa wzbogaci się o 12 nowych Solarisów

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie MZA - pierwsza część przetargu dotyczyła dostawy 12 autobusów elektrycznych o długości 12 metrów. Stawianym wymogiem wobec pojazdów była możliwość ładowania ich zarówno przez wtyczkę, jak też przez ładowarkę pantografową wysokiej mocy. Jako najkorzystniejsza została uznana oferta firmy Solaris Bus & Coach z Bolechowa koło Poznania.

Od kilku lat na ulicach Warszawy jeździ już 20 autobusów Solaris Urbino 12 Electric. Najczęściej pojazdy można spotkać na trasie linii 222. W 2017 roku wielkopolska spółka otrzymała nagrodę "Bus of the Year".

Zdjęcie Autobusy Solaris Urbino 12 Electric można m.in. ładować przez wtyczkę / Wojtek Laski/East News / East News

Chińskie autobusy na ulicach Warszawy

W drugiej części postępowania najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma Busnex, która jest przedstawicielem chińskiego Yutonga. Producent ten od lat zajmuje czołowe miejsca wśród światowych przedsiębiorstw produkujących autobusy. Firma ma "na koncie" m.in. realizację dużego kontraktu opiewającego na dostawę 888 elektrobusów na mundial w Katarze.

Już wkrótce na ulice Warszawy wyjedzie 18 autobusów Yutong U12. Pojazdy będą miały 12 metrów długości i w zależności od specyfikacji, zabiorą na pokład nawet 90 pasażerów. Dzięki bezkobaltowym akumulatorom oraz systemowi rekuperacji ich zasięg wyniesie ok. 400 km na jednym ładowaniu. Ponadto pojazdy będą wyposażone w klimatyzację oraz ładowarki USB. Yutong U12 jest także "niskopodłogowcem", a to oznacza, że osoby niepełnosprawne nie będą miały problemu z dostępem do pojazdu.

Zdjęcie Niektórzy mieszkańcy Warszawy mogą kojarzyć wspomniane autobusy z ulic. / Pawel Wodzynski/East News / East News

Co ciekawe, niektórzy mieszkańcy Warszawy mogą kojarzyć wspomniane autobusy z ulic. W maju 2023 roku Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie uruchomiły testy pojazdów chińskiego producenta. Testowe egzemplarze Yutong U12 obsługiwały m.in. linię 106, a następnie 178. W Polsce Yutongi także jeżdżą już w kilkunastu miastach, m.in. na Warmii i Mazurach.