Ładowarki EUROLOOP łączą w sobie dwie funkcje, elastyczność ładowarek rozdystrybuowanych z prostotą ładowarek wolnostojących. Przewagą WILLBERT Amber II w technologii S-Hub jest znaczne ograniczenie liczby urządzeń koniecznych do zainstalowania, co ogranicza koszty kapitałowe i zmniejsza ingerencję w otoczenie. Przemyślania konstrukcja ładowarki w wersji 2-stronnej o zwiększonym zasięgu, pozwala na jednoczesne ładowanie od 4 do 8 pojazdów (przy 2 stacjach w wersji S-Hub), dzięki czemu stacje ładowania EUROLOOP mogą w przyszłości zastąpić dystrybutory paliwa na stacjach paliw bez istotnej zmiany układu przestrzeni.

zadeklarował Mark Gutt-Mostowy, dyrektor generalny i założyciel EUROLOOP Sp. z o.o.