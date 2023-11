Koniec problemów z pożarami. Powstały niepalne baterie do elektryków

To jednak wciąż za mało, by móc zasilić samochód elektryczny. Szwedzi zapewniają jednak, że wciąż nad tym pracują i wkrótce można spodziewać się kolejnych przełomowych informacji. Do tego czasu akumulatory sodowo-jonowe mają przejść swój chrzest bojowy jako magazyny energii. Firma podkreśla, że, w miarę jak świat przechodzi na energię odnawialną, magazynowanie energii będzie coraz ważniejsze - będziemy też potrzebować technologii, która jest tania w produkcji i łatwa do skalowania. W tym przypadku innowacyjne akumulatory Northvolt mogą sprawdzić się znakomicie.