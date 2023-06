Spis treści: 01 Dodatkowa bateria na dachu

02 Duża pojemność w niewielkiej obudowie

03 Nadchodzi elektryczny Ford Bronco?

Dosyć luźno parafrazując słynny cytat Stefana Kisielewskiego - elektromobilność stara się bohatersko pokonywać trudności, które... sama stwarza. Przykładem niech będzie niedawno zgłoszony patent Forda na wydłużenie zasięgu samochodu elektrycznego.

Dodatkowa bateria na dachu

Jak donoszą zachodnie media technologiczne - w amerykańskim urzędzie patentowym od niedawna widnieje nowy dokument złożony przez słynny koncern motoryzacyjny. Opisuje on innowacyjne rozwiązanie w formie dodatkowej i zdejmowalnej baterii, wyposażonej w port przyłączeniowy. Całość przypomina klasyczny kufer dachowy, który można podłączyć do gniazda ładowania samochodu elektrycznego, by zapewnić dodatkowy zastrzyk energii.

Duża pojemność w niewielkiej obudowie

Zastrzyk teoretycznie niemały. Sama bateria miałaby się składać z modułowych ogniw ułożonych szeregowo. Dzięki temu udałoby się osiągnąć maksymalną pojemność w stosunkowo niewielkiej obudowie.

Całość miałaby być kompatybilna z różnymi modelami samochodów elektrycznych, a jedna z sugestii zawartych we wniosku, wskazuje na możliwość "wypożyczania lub wydzierżawiania wynalazku na dłuższe wycieczki". Niestety dokument nie wspomina nic o wadze takiego rozwiązania, a jak dobrze wiadomo - baterie do pojazdów bezemisyjnych do lekkich nie należą, a dach ma ograniczoną nośność.

Nadchodzi elektryczny Ford Bronco?

Poza samym faktem wymienialnych baterii, naszą uwagę przykuł także szkic dołączony do dokumentów wniosku patentowego. Jako przykład auta wykorzystującego innowacyjne rozwiązanie, widnieje... Ford Bronco. Czyżby zatem amerykański producent dawał do zrozumienia, że już niebawem na rynek trafi bezemisyjna odmiana tego szalenie popularnego w Stanach Zjednoczonych SUV-a? Pozostaje czekać na oficjalne informacje.

W przypadku samochodów terenowych zasięg jest bardzo istotny. Zużycie energii podczas jazdy w terenie jest wysokie a o gniazdko trudno...

