400 km po 10 minutach ładowania. Ten akumulator zmieni wszystko

Nie jest tajemnicą, że wciąż jednym z największych problemów trapiących elektromobilność, jest stosunkowo niewielki zasięg samochodów elektrycznych i długi czas ich ładowania. Jak się jednak okazuje - istnieje spora szansa, że już wkrótce utrudnienia z tym związane przejdą do przeszłości.

Pierwszy taki akumulator na świecie

Rozwiązaniem mają być nowe akumulatory, które właśnie wprowadziła do sprzedaży chińska firma CATL. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa - Shenxing to pierwszy na świecie akumulator litowo-żelazowo-fosforowy (LFP) z superszybkim ładowaniem 4C. Jest on w stanie zapewnić zasięg 400 km po 10 minutach ładowania i 700 km po pełnym naładowaniu.

Do jego stworzenia wykorzystano innowacyjną technologię katodową z użyciem nanokrystalicznego materiału, co pozwoliło uzyskać supersieć elektroniczną. To pozwoliło z kolei na bardziej efektywną ekstrakcję jonów litu i przyspieszyło reakcję na sygnały ładowania. Przy tym wszystkim chińskie baterie zapewniają dużą gęstość energetyczną i wysoki poziom bezpieczeństwa - przynajmniej jeśli wierzyć w treść oficjalnego komunikatu.

Koniec z długim czasem ładowania elektryka

Dotychczasowe testy wykazały, że w temperaturze pokojowej naładowanie akumulatora Shenxing do 80 proc. trwa ok 10 minut. Co jeszcze ciekawsze - na szybkość uzupełniania energii nie wpływają zmiany temperatur otoczenia. Wszystko dzięki innowacyjnej technologii kontroli temperatury ogniw, która zapewnia ich szybkie nagrzewanie do optymalnej temperatury roboczej. Dzięki temu naładowanie akumulatora z poziomu od minimalnych wartości, do 80 proc. trwa zaledwie 30 minut.

Zdjęcie Akumulator Shenxing Fot. catl.com / materiały prasowe

Produkcja akumulatorów Shenxing ruszy jeszcze w tym roku

Akumulatory firmy CATL mają trafić do oficjalnej produkcji pod koniec tego roku. Jak podkreśla Gao Huan - dyrektor technicznego chińskiego oddziału przedsiębiorstwa - pierwsze pojazdy elektryczne wyposażone w baterie Shenxing będą dostępne na rynku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowa technologia ma przyczynić się do szybszego rozpowszechnienia szeroko rozumianej e-mobilności na całym świecie.