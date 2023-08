Zagraniczna ekspansja Orlenu. Polski koncern zmienia nazwy stacji

Orlen poinformował, że do końca roku blisko 90 proc. stacji, działających dotychczas jako Benzina, rozpocznie funkcjonowanie pod nowym szyldem. Ma to być finalny etap trwającego od 2019 roku rebrandingu czeskich stacji paliw nalężących do polskiej spółki.

Zdjęcie 90 proc. stacji działających w Czechach jako Benzina zmieni się w Orlen / 123RF/PICSEL