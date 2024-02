Zabraknie LPG i będziesz jeździł na benzynie? Branża alarmuje

Przyjęty w grudniu 12. pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji obejmuje m.in. całkowity zakaz importu z tego kierunku gazu płynnego LPG. To gigantyczne wyzwanie dla polskiej branży autogazu. Zdaniem importerów, bez pilnych inwestycji w tym zakresie, przerwy w dostawach LPG do Polski to całkiem realny scenariusz. Obecnie około 50 proc. dostaw LPG dociera do nas z zachodu i północy, ale - zdaniem przedstawicieli branży - to limit naszych możliwości.

Zdjęcie Branża importerów LPG ostrzega, że widmo przejściowych braków z zaopatrzeniu polskich stacji w gaz do samochodów jest coraz bardziej realne / Tymon Markowski / East News