PIP wyjaśniła, że liczba skarg dotyczących PKN Orlen przed wyborami nie wzrosła, jednak inspektorzy z medialnych doniesień mieli wiedzę o problemie z dystrybutorami. Żadnych działań z urzędu nie podjęli, bowiem - jak wyjaśnili - urządzenie wyłączone z eksploatacji (w tym wypadku dystrybutor) nie stwarza zagrożenia dla pracowników. Niewątpliwie jest w tym rozumowaniu logika.

Czy ktoś odpowie za masowe "awarie" dystrybutorów?

PIP wskazała również, że zbiorniki paliw i dystrybutory są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowej Straży Pożarnej, są również nadzorowane jako urządzenia energetyczne, a pod względem właściwego odmierzania paliwa nadzór sprawują Urzędy Miar.



Na koniec PIP przyznała, że od dwóch tygodni nie odnotowała medialnych doniesień o awariach na stacjach Orlenu.

Wygląda więc na to, że w Polsce niespecjalnie istnieje instytucja, która jest w stanie się zająć "fejkowymi" awariami dystrybutorów. Może to być spowodowane tym, że ustawodawca nie przewidział, że ktoś kiedyś w ogóle wpadnie na pomysł, by w taki sposób oszukiwać kierowców.