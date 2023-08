Ostatnie dni tańszego tankowania. Lepiej zapamiętać tę datę

Spis treści: 01 Jaka promocja na Orlenie?

02 Shell - jak skorzystać z promocji?

03 Tańsze tankowanie na stacjach BP

04 Moya - do tańszego tankowania potrzebna aplikacja

05 Jaki rabat na Amic Energy?

06 Circle K - promocja trwa dłużej

Jaka promocja na Orlenie?

Z promocji oferowanej przez największą sieć na naszym rynku, czyli Orlen, mogą skorzystać tylko uczestnicy programu lojalnościowego Orlen Vitay (na podstawie aplikacji lub fizycznej karty). W efekcie uzyskujemy 30 groszy rabatu na litrze zatankowanej benzyny lub oleju napędowego. Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają jednak dodatkowy rabat w wysokości 10 gr na litrze. Maksymalna jednorazowa ilość paliwa, które objęte jest niższą ceną to 50 litrów. Z promocji możemy skorzystać 4 razy w ciągu miesiąca. Akcja trwa do 31 sierpnia.

Zdjęcie Na Orlenie jednorazowo możemy zatankować z rabatem 50 litrów. / 123RF/PICSEL

Shell - jak skorzystać z promocji?

Swoją promocję, również trwającą do końca sierpnia, zaproponował także Shell. Promocja dotyczy tutaj jednak tylko paliw premium - Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Z akcji mogą skorzystać osoby będące uczestnikami programu lojalnościowego Shell ClubSmart (na podstawie aplikacji lub karty fizycznej).

Rabat wynosi 30 groszy na litrze, a maksymalna ilość zatankowanego paliwa w ramach akcji to 60 litrów. Sieć wprowadziła również dolną granicę. W efekcie, by uzyskać rabat, musimy zatankować co najmniej 10 litrów paliwa. Liczba tankowań w ramach promocji jest jednak nieograniczona. Promocja obowiązuje 5 dni w tygodniu: w poniedziałek, środę, piątek, sobotę i niedzielę. Rabat otrzymujemy, kiedy płacimy gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. Z promocji wyłączone są karty paliwowe i flotowe: ShellCard, Esso, UTA, DKV, Lotos, Moya, MOL. Warto też pamiętać, że akcja nie łączy się z innymi promocjami na stacjach Shell i obowiązuje tylko w wybranych punktach (listę stacji można znaleźć na stronie sieci).

Zdjęcie Promocja na stacjach Shell dotyczy tylko paliw premium. / 123RF/PICSEL

Tańsze tankowanie na stacjach BP

Do końca sierpnia taniej będziemy mogli zatankować również na stacjach BP. Z rabatu mogą skorzystać tylko zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego Payback. Rabat na paliwa regularne i Ultimate wynosi 30 groszy na litrze. Z promocji będą mogli skorzystać także właściciele aut tankujący gaz. Promocja na LPG wynosi 10 groszy na litrze. Akcja obejmuje jedno tankowanie w tygodniu na 50 litrów paliwa, zakładając, że nie przekroczymy poziomu 199 litrów. Przy ilości większej niż 50 litrów niższa cena jest naliczona tylko na 50 litrów. Rabat otrzymujemy tylko przy płatności kartą płatniczą lub kredytową, gotówką, albo punkami Payback. Promocja nie obejmuje płatności, które dokonywane są kartami paliwowymi. Warto również pamiętać, że promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi na stacjach BP.

Moya - do tańszego tankowania potrzebna aplikacja

Swoją promocję posiada również Moya. Podobnie jak w przypadku powyższych sieci, trwa ona do końca sierpnia. Z rabatem zatankować mogą tylko nowi i obecni uczestnicy programu lojalnościowego Super MOYA. Z promocji nie możemy skorzystać na stacjach automatycznych oraz na stacjach samoobsługowych (Moya Express). Rabat udzielany jest po zeskanowaniu kodu w aplikacji Super MOYA.

Promocja wynosi 30 groszy brutto na litr paliwa ON, ON Power, PB 95, PB 98, a także 10 groszy brutto na litr LPG. Każdy użytkownik aplikacji ma do wykorzystania osiem kuponów (cztery na lipiec i cztery na sierpień). Rabat obejmuje maksymalnie 30 litrów zatankowanego paliwa na jeden kupon w trakcie jednej transakcji. W związku z tym miesięcznie możemy zatankować tanie 120 litrów paliwa. Warto przy tym pamiętać, że niewykorzystane kupony nie przechodzą na kolejny miesiąc.

Ponadto, jeśli użytkownik kupi coś z oferty gastronomicznej (hot dog, gorący napój, zapiekanka, kanapka) dostanie dodatkowy rabat 10 gr brutto na litr paliwa. Moya zwraca jednak uwagę, że decydując się na skorzystanie z promocji musimy pamiętać, o tym, że nie są naliczane punkty w aplikacji Super MOYA za zakupione paliwo i jedzenie. Z rabatu nie skorzystamy natomiast, jeśli płacimy kartami flotowymi, za pomocą przelewu i na dokument WZ. Ponadto rabat nie będzie naliczany na paliwo, które tankujemy do innych zbiorników niż samochodowe. Promocja nie łączy się z innymi akcjami na stacjach paliw MOYA.

Jaki rabat na Amic Energy?

Swoją promocję wprowadziła również sieć Amic Energy. "Ale Rabat", bo tak została nazwana, obowiązuje do 31 sierpnia w każdy dzień tygodnia. W jej ramach możemy zatankować paliwa Pb95, Pb98, Pb95 Pro, ON i ON Pro z rabatem wynoszącym 35 groszy na litrze. W przypadku LPG z kolei promocja wynosi 15 groszy. Należy tutaj zaznaczyć, że promocja nie dotyczy AdBlue. Z rabatu każdy uczestnik może skorzystać raz w tygodniu. Jest on naliczany w ramach pierwszej transakcji dokonanej w danym tygodniu kalendarzowym. Maksymalnie w promocyjnej cenie możemy zatankować 70 litrów na tydzień.

Z rabatu mogą skorzystać posiadacze karty Amic Club po jej okazaniu przy kasie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami na stacjach Amic Energy. Wyjątkiem jest "Kup Big Doga Tankuj z Rabatem".

Circle K - promocja trwa dłużej

Ostatnia z sieci, czyli Circle K postanowiła, że promocja będzie obowiązywać do 3 września. Na jej stacjach możemy uzyskać rabat wynoszący 35 groszy na litrze. Dotyczy to paliw miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98 oraz milesPLUS Diesel oraz LPG SupraGas. Promocja obowiązuje tylko w weekendy (w piątek, sobotę i niedzielę do północy). Maksymalnie możemy jednorazowo zatankować taniej 85 litrów paliwa, raz na dobę. Rabat dotyczy posiadaczy karty lojalnościowej Circle K Extra. Jeśli chcemy skorzystać z promocji, musimy zapłacić kartą, bonami wartościowymi lub gotówką przy kasie. Rabat nie dotyczy płatności aplikacją, przy kasie samoobsługowej lub zapłaty za pomocą kart pre-paid i flotowych Routex, Circle K PRO, Circle K EASY, UTA, DKV czy innymi.

Zdjęcie Najdłużej promocja trwa na stacjach Circle K. / 123RF/PICSEL

Trzeba też pamiętać, że rabat dotyczy wyłącznie paliwa tankowanego do zbiornika w samochodzie. Nie obowiązuje, kiedy tankujemy je do kanistrów czy innych zbiorników zewnętrznych.