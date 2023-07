Orlen poszedł na duże zakupy. Chce podbić nowy rynek

Spis treści: 01 Orlen przejmuje trzecią największą sieć w Austrii

Zgodnie z umową zawartą między Orlenem i austriacką firmą Doppler polski koncern przejmie 266 stacji paliw sieci paliw Turmöl rozlokowanych w całej Austrii. To trzecia największa sieć stacji paliw działająca w tym kraju.

Blisko połowę nabytych punktów stanowią obiekty samoobsługowe, co oznacza, że klienci mogą kupić paliwo i zapłacić bezpośrednio przy dystrybutorze. Dodatkowo na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 - "skorzystać z oferty gastronomicznej". Na 25 punktach zamontowane zostały umieszczone panele fotowoltaiczne. To jednak nie wszystko. Spółka, którą przejmie polski koncern, oferuje również sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom z 35 punktami ładowania w 29 miejscach. Zgodnie z zawartą umową Orlen stanie się również właścicielem spółki Austrocard, która oferuje karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych. Honorowane są one w blisko 500 lokalizacjach w Austrii - informuje w oficjalnym komunikacie polski koncern.

W mediach społecznościowych Daniel Obajtek stwierdził, że po zakończeniu transakcji Orlen będzie w posiadaniu trzeciej największej sieci stacji paliw w Austrii z udziałem w rynku wynoszącym ok. 10 proc. "Austria to szósty zagraniczny rynek detaliczny, na którym będziemy oferować paliwa, umacniając pozycję w Europie Środkowej - nasza sieć stacji paliw będzie liczyła ponad 3 400 stacji" - napisał Daniel Obajtek.