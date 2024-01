E10 to mało. Wkrótce pojawi się nowe paliwo. Polska ma być Brazylią Europy

Spis treści: 01 Paliwo E10 na polskich stacjach

02 Nowe paliwo na polskich stacjach. 85 proc. udziału etanolu

03 Nowe paliwo będzie "zdecydowanie tańsze"

Paliwo E10 na polskich stacjach

Wraz z początkiem 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o biopaliwach, a także o systemie kontrolowania jakości paliw, która zakładała, że na stacjach pojawić się może paliwo E10. Od początku tego roku wspomniane paliwo zastąpiło to z oznaczeniem E5. Nowe paliwo to nic innego jak 95-oktanowa benzyna z wynoszącym maksymalnie 10 proc. (a nie 5, jak w przypadku E5) udziałem bioetanolu. Bioetanol z kolei jest alkoholem uzyskiwanym z biomasy, a więc z przemysłowych lub spożywczych odpadów, a także z roślin takich jak zboża czy ziemniaki.

W teorii jest to zmiana na lepsze, ponieważ takie paliwo ma być mniej szkodliwe dla środowiska. Rośliny, wykorzystywane do stworzenia biopaliwa, w czasie swojego wzrostu wchłaniały dwutlenek węgla z atmosfery. Przyjmuje się, że dzięki temu, chociaż spalanie biopaliwa, powoduje emisję spalin, bilans CO2 pozostaje zerowy. Efekt jest taki, że zmiana paliwa na stacjach sprawia, przynajmniej w ogólnym rozrachunku, że samochody będą bardziej przyjazne dla środowiska. Produkcja biopaliwa pozwala również na wspieranie rolników, czyli dostawców biomasy potrzebnej do jego stworzenia.

Choć z reguły silniki dość dobrze radzą sobie z korzystaniem z tego paliwa, to nie brakuje przykładów jednostek, którym może ono poważnie zaszkodzić. Wiele jednak wskazuje na to, że już w niedalekiej przyszłości na stacjach pojawi się paliwo z jeszcze większym udziałem biokomponentów.

Nowe paliwo na polskich stacjach. 85 proc. udziału etanolu

Szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, oraz dyrektor generalny w resorcie, Bogusław Wijatyk, spotkali się z naukowcami z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Tematem była możliwość wprowadzenia na rynek paliwa z produktów rolnych. "To będzie paliwo składające się w ponad 85 procentach z etanolu i zawierać będzie jedynie dodatki smarujące" - stwierdził dyrektor generalny w ministerstwie. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że celem jest, by takie paliwo znalazło się na stacjach w ciągu kilkunastu miesięcy. Jak informuje ministerstwo, w czasie spotkania stwierdzono również, że tego typu paliwo "w bardzo szerokim stopniu" od dawna wykorzystywane jest w Brazylii. "Pod względem produkcji paliw do silników spalinowych możemy być Brazylią w Europie" - dodał dyrektor generalny.