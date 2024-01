Widzisz białe auto dostawcze niedaleko przejścia dla pieszych? Lepiej uważaj

Spis treści: 01 Uwaga na białe auto dostawcze z masztem

02 Mandaty za wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych

Policjanci z Mysłowic prowadziła ostatnio działania pod hasłem "Bezpieczny Pieszy". Tym razem policjanci wspierani byli przez Ruchome Stanowisko Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Mundurowi odnotowali w sumie 49 wykroczeń.

Uwaga na białe auto dostawcze z masztem

Policjanci obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne. Wykorzystując możliwości Ruchomego Stanowiska Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nagrywali niebezpieczne zachowania na przejściach.

Ruchome Stanowisko Dowodzenia to nieoznakowany, biały samochód dostawczy. Można go rozpoznać po wysokim, wysuwanym maszcie z kamerami. To właśnie te kamery stanowią podstawą "broń". Z ich pomocą policjanci nagrywają ruch drogowy, a o popełnionych wykroczeniach informują kolejny patrol, który zatrzymuje wskazany samochód i wystawia kierowcy mandat.

Reklama

Wideo youtube

W trakcie działań policjanci odnotowali w sumie 39 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 10 przez pieszych. Najczęstszym naruszeniem było przekroczenie prędkości oraz wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych. Piesi najczęściej przechodzili przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Zdjęcie Wnętrze tzw. Ruchomego Stanowiska Dowodzenia / Policja

Mandaty za wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych

Warto przypomnieć, że taryfikator mandatów bardzo "słono" wycenia wykroczenia popełniane w rejonie przejść dla pieszych. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt zamieszania z przepisami dotyczącymi pieszych. Interpretacja tego, kiedy pieszych staje się "wchodzący" na przejście jest dowolna i zależy od policjanta czy - w razie odmowy przyjęcia mandatu - sędziego. A wyroki w bardzo podobnych sprawach zapadają bardzo różne.

Zdjęcie Ruchome Stanowisko Dowodzenia / Policja

Mandaty dla kierowców za wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych:

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 zł.