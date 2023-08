Warszawa burzy kładki dla pieszych. W zamian będą przejścia

Spis treści: 01 Cztery kładki dla pieszych do wyburzenia

Na ulicy Sobieskiego są w sumie cztery kładki i wszystkie mają zostać zburzone jeszcze w tym roku. W poniedziałek zamknięto już kładkę przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Po jej wyburzeniu powstanie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy.

Kładkę przy van Beethovena zastąpią dwa przejścia. W miejscu kładki przy Czarnomorskiej powstanie przejście i przystanek oraz przejazd rowerowy. Przy Truskawieckiej w miejscu kładki będzie przejście, przejazd rowerowy, a obok - przystanek autobusowy.

Ulica Sobieskiego została poszerzona do trzech pasów w latach 70-tych, wtedy też wybudowano kładki, dzięki którym piesi bezpiecznie, bezkolizyjnie, mogli przedostać się na drugą stronę ulicy.

Kolizyjne przejścia do jednak tylko początek zmian na ul. Sobieskiego. W związku z budową tramwaju do Wilanowa droga zostanie zwężona do dwóch pasów, a pas zieleni między jezdniami zostanie zastąpiony przez torowisko. W niektórych miejscach powstanie wspólny pas tramwajowo-autobusowy.