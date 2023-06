Uwaga na autostradzie A4 w rejonie Katowic. Remonty powodują gigantyczne korki

Spis treści: 01 Zmiana organizacji ruchu na węźle Mysłowice. Kierowcy utknęli w korkach

W nocy ze środy na czwartek otwarto łącznicę Mysłowice - Kraków, ale jednocześnie zamknięto łącznicę Katowice - Mysłowice, tj. zjazd z A4 z kierunku Katowic do Mysłowic. Objazd poprowadzony został autostradą do węzła Brzęczkowice, następnie z wykorzystaniem łącznic wewnętrznych tego węzła, dalej kierowcy wracają na na A4 w kierunku Katowic następnie objazd prowadzi łącznicą zjazdową relacji Kraków - Mysłowice węzła Mysłowice. Cenniki opłat i koszt przejazdu autostradą A4. Ile i gdzie trzeba płacić?

W efekcie w czwartek rano kierowcy utknęli w korkach, które w kulminacyjnym momencie miały 10 km długości. Przejechanie takiego odcinka zajmowało nawet pół godziny. Później sytuacja nieco się unormowała, korek miał 2-3 km długości.

Na węźle Mysłowice zamknięta jest również łącznica relacji Mysłowice - Kraków, tj. wjazd na autostradę A4 z Mysłowic w kierunku Krakowa. Objazd do Krakowa poprowadzony został przez Węzeł Murckowska w Katowicach.

Ale to nie koniec utrudnień na autostradzie A4 Katowice-Kraków.

Trwa remont wiaduktu w Katowicach (342 km), gdzie ruch w obu kierunkach przez 800 m odbywa się zwężonymi pasami. Remontowany jest również wiadukt w Mysłowicach (348 km), gdzie zamknięta jest jezdnia w kierunku Katowic, a na jezdni w kierunku Krakowa dwa zwężone pasy ruchu przeznaczone są dla ruchu w kierunku Katowic a dwa kolejne - dla ruchu w kierunku Krakowa. Koniec tych prac zaplanowano na listopad 2023 roku.

Remontowany jest ponadto węzeł Brzęczkowice w Mysłowicach, łączący A4 z drogą S1. Zamknięty jest zjazd z autostrady A4 na drogę S1 dla kierowców jadących od Katowic w kierunku Tychów, Bielska-Białej i Cieszyna. Objazd poprowadzony został łącznicą Katowice-Łódź węzła Brzęczkowice, następnie z wykorzystaniem węzła Sosnowiec - Jęzor (koło Designer Outlet) - powrót na drogę S1 w kierunku Cieszyna. Zjazd z autostrady A4 na Cieszyn zostanie otwarty w połowie czerwca 2023 roku.

Na jezdni w kierunku Krakowa pod wiaduktem są dwa zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Łódź- Kraków (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony jest znak "STOP". Na jezdni w kierunku do Katowic pod wiaduktem, również są dwa zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Cieszyn-Katowice (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) także ustawiony jest znak "STOP".

Ponadto na drodze S1, na obu jezdniach (w kierunku do Łodzi oraz do Cieszyna) w rejonie wiaduktu nad A4 są dwa zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz.

