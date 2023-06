Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia potrwać mogą nawet do godziny 16 lub 17. Trasa jest całkowicie zablokowana, więc na okolicznych drogach tworzą się coraz większe korki. W cierpliwość muszą uzbroić się zwłaszcza kierowcy podróżujący w kierunku autostrady A4. Utrudnienia to wynik wypadku i kolizji do jakich doszło na autostradowej Obwodnicy Wrocławia w kierunku Kudowa Słone pomiędzy węzłami:

Wrocław Południe



Wrocław Zachód.

Początkowo - około godziny 12 - doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarówką. Niedługo później z samochodem ciężarowym zderzyły się jeszcze dwa busy. W tym zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.

Jak poinformował Interię młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - obecnie funkcjonariusze drogówki prowadzą na miejscu czynności służbowe.

Do wypadku z udziałem dwóch busów i ciężarówki doszło na 8 kilometrze A8 (AOW) w kierunku Kudowy Słone. Dwie osoby - w stanie niezagrażającym życiu - wymagały pomocy lekarskiej. Aktualnie droga jest całkowicie zablokowana w kierunku na Kudowę Słone (do A4) - informuje Jarząb.

Policja i GDDKiA apeluje do kierowców, by - jeśli to możliwe - omijali trasę A8 i korzystali z objazdów ulicami Wrocławia. Biorąc jednak pod uwagę zbliżający się popołudniowy szczyt komunikacyjny, kierowcy w stolicy Dolnego Śląska muszą dziś uzbroić się w cierpliwość.



