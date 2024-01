Trwa policyjna akcja. Do 15 stycznia polują na konkretną grupę kierowców

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Korzystając z trwającej akcji warto przypomnieć, co grozi kierowcy za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu.

Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi:

grzywna 2500 zł (w ramach recydywy, czyli przy drugim takim wykroczeniu w ciągu dwóch lat, 5000 zł)

zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat

15 punktów karnych

Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), co jest przestępstwem, grozi:

grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie

kara od 5000 do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

15 punktów karnych

zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat

Od marca za jazdę po pijanemu grozi konfiskata samochodu

Warto także pamiętać, że od 14 marca br. w Polsce za jazdę po alkoholu grozić będą nie tylko kary finansowe i pozbawienia wolności, ale także utrata samochodu. Zgodnie z przyjętymi przepisami, samochody obligatoryjnie stracą kierowcy, którzy wsiądą “za kółko" mając powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi oraz ci, którzy spowodują wypadek mając we krwi ponad 1 promil alkoholu (lub 0,5 mg/dm3). Sąd będzie mógł także orzec przepadek pojazdu w stosunku do tych kierowców, którzy spowodują wypadek mając we krwi od 0,5 do 1 promila alkoholu.