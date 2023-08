Szybka babcia wiozła wnuki na wakacje, straciła prawko. A to nie wszystko

Spis treści: 01 Zadecydowały 2 km/h. Prawo jazdy zatrzymane

Niestety, robiła to zdecydowanie za szybko. Policyjny, nieoznakowany radiowóz w momencie wykonywania pomiaru jechał z prędkością 52 km/h. Te 2 km/h zadecydowały o tym, że 54-latka straciła prawo jazdy na trzy miesiące. Ponadto została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi.

Dla kobiety szczególnie dolegliwe może być zatrzymanie prawa jazdy, pracuje ona bowiem jako kierowca w firmie przewozowej.

