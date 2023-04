Samochód wjechał w ojca z dzieckiem na przejściu. Policja pokazała nagranie

Spis treści: 01 Ojciec z dzieckiem potrąceni na przejściu dla pieszych

02 Kierowcy i piesi powinni pamiętać o kilku zasadach w rejonie przejść dla pieszych 68-latka nie dostrzegła pieszego. Wsypał ją inny kierowca

Ojciec z dzieckiem potrąceni na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w położonej w województwie mazowieckim miejscowości Tarczyn. Przez oznakowane przejście dla pieszych próbował przejść 33-letni mężczyzna. Nie był jednak sam. Za rękę trzymał swoje dziecko. W momencie wchodzenia na pasy widać, że ma głowę odwróconą w przeciwnym kierunku, niż ten, z którego mogło nadjechać zagrożenie. Sekundę później zostają potrąceni przez kierującego Mercedesem klasy A. Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane przez policję ku przestrodze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tarczyn. Ojciec z dzieckiem potrącony na pasach Policja

Jak widać na nagraniu, na miejscu, oprócz policji, zjawiły się służby medyczne i straż pożarna. Choć całe zdarzenie wygląda bardzo poważnie, szczęśliwie nikt nie poniósł poważnych obrażeń. Kierujący autem 62-letni mężczyzna tłumaczył policjantom, że przyczyną zdarzenia był fakt, że zwyczajnie nie zauważył pieszych. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych. Ponadto policjanci wystąpili do starosty z wnioskiem, by skierować mężczyznę na badania, na których oceniony zostanie jego stan psychofizyczny.

Kierowcy i piesi powinni pamiętać o kilku zasadach w rejonie przejść dla pieszych

Oczywiście wina bezapelacyjnie leży w tym wypadku po stronie kierowcy i jest przestrogą dla kierujących. Często odwrócenie uwagi od drogi nawet na chwilę może skutkować bardzo poważnym zdarzeniem drogowym. Warto jednak zaznaczyć, że choć pieszy nie ponosi w tym przypadku prawnej odpowiedzialności, jego odpowiednie zachowanie również mogło zapobiec zdarzeniu. Gdyby mężczyzna rozejrzał się i zauważył zbliżający się samochód, który nie zwalnia na jego widok, mógłby zapobiec potrąceniu przez nieuważnego kierującego.

Takie zdarzenia drogowe przypominają, że zarówno kierowcy, jak i piesi powinni pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które mogą uchronić przed niebezpiecznymi zdarzeniami w rejonie przejść dla pieszych. Te zaś, w przeciwieństwie, do opisywanego wyżej zdarzenia, często nie kończą się niestety na strachu i paru siniakach.

Kierujący powinni w rejonie przejść pamiętać o tym, by:

zachować szczególną ostrożność, ponieważ w każdej chwili w rejonie przejścia może pojawić się pieszy

zmniejszyć prędkość, tak by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego

ustąpić pierwszeństwo pieszemu znajdującemu się na przejściu, albo wchodzącemu na to przejście

Z kolei piesi powinni pamiętać:

żeby zachować szczególną ostrożność i upewninić się, że mogą w bezpieczny sposób wejść na pasy (warto pamiętać o zasadzie, która nakazuje nam spojrzeć w lewo, w prawo i ponownie w lewo)

o tym, że zabrania się im wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, również na przejściu dla pieszych.

