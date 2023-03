Radiowóz rozbity na barierach energochłonnych. Co chciał zrobić kierowca?

Spis treści: 01 Policjanci w pułapce offsajdowej...

02 ... i na barierze energochłonnej Po upowszechnieniu pokładowych kamerek internet wręcz zalewany jest filmikami dokumentującymi dziwne drogowe zdarzenia, kuriozalne sytuacje, kolizje i wypadki.

Policjanci w pułapce offsajdowej...

Od czasu do czasu ich bohaterami są policjanci, którzy np. wyprzedzają na przejściu dla pieszych, a następnie tłumaczą, że to nie ich wina, bo to inny kierowca złapał ich w pułapkę offsajdową.

... i na barierze energochłonnej

Ostatnim internetowym przebojem jest film, na którym widać radiowóz, którego kierowca jakby nie mógł się zdecydować, czy jechać w lewo czy w prawo na rozwidleniu dróg. W efekcie samochód wjeżdża najpierw na obszar wyłączony z ruchu, a następnie - niemal do samego końca bez reakcji kierowcy - najeżdża na bariery energochłonne.

Do zdarzenia doszło na ul. Modlińskiej w Warszawie. Zapewne jego przyczyny zostaną wyjaśnione przez kolegów kierowcy ze stołecznej drogówki.

