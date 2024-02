Przekroczył prędkość, bo chciał osuszyć umyte auto. Stracił prawo jazdy

Spis treści: 01 Kierowcy przekraczają prędkości z błahych powodów

02 Jechał za szybko, bo chciał osuszyć umyte auto

03 Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Kierowcy przekraczają prędkości z błahych powodów

Przekraczanie prędkości niezmiennie plasuje się w czołówce przyczyn najpoważniejszych w skutkach wypadków drogowych. Nie dziwi zatem, że policjanci od lat apelują do kierowców o rozsądek, ostrożność i wyobraźnie. Niestety pomimo tego wciąż zdarzają się osoby całkowicie lekceważąco podchodzące do ogólnych zasad drogowych. Niektórzy z nich są gotowi przekroczyć prędkość z iście błahych powodów.

Jechał za szybko, bo chciał osuszyć umyte auto

Przykładem niech będzie mężczyzna z Płocka, który kierując Fordem na ul. Traktowej jechał z prędkością 115 km/h na ograniczeniu do 50 km/h. Jak tłumaczył policjantom, którzy zatrzymali go do kontroli - chwilę temu był na myjni i chciał osuszyć samochód. Czy czynność ta była na tyle istotna, by rozpędzić samochód do tak wysokiej prędkości? Na pewno nie zdaniem funkcjonariuszy. Za całkowity brak wyobraźni policjanci zatrzymali kierowcy uprawnienia, otrzymał także wysoki mandat.

Niestety zaledwie kilka godzin później ten sam patrol policji natrafił na kolejnego kierowcę, który pędził swoim BMW aleją Piłsudskiego mając 132 km/h na liczniku. Także na tym fragmencie drogi obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Również w tym wypadku kierowca stracił prawo jazdy i otrzymał wysoki mandat. Na szczęście tym razem policjanci nie musieli wysłuchiwać abstrakcyjnych tłumaczeń.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Decydując się na przekroczenie prędkości warto pamiętać, że obecnie obowiązujący taryfikator mandatów nie przewiduje żadnej taryfy ulgowej za niedostawanie się do wymaganych kodeksem drogowym ograniczeń. Najniższy mandat za przekroczenie prędkości wynosi obecnie 50 zł. Taką karę otrzyma kierowca, który przekroczył dopuszczalną prędkość do 10 km/h. Z kolei najwyższy mandat za prędkość w 2024 roku to 2500 zł. W warunkach recydywy kara wynosi nawet 5000 zł.

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 2024 roku wynoszą odpowiednio:

przekroczenie prędkości do 10 km/h - 50 zł,

przekroczenie prędkości o 11-15 km/h - 100 zł,

przekroczenie prędkości o 16-20 km/h - 200 zł,

przekroczenie prędkości o 21-25 km/h - 300 zł,

przekroczenie prędkości o 26-30 km/h - 400 zł,

przekroczenie prędkości o 31-40 km/h - 800 lub 1600 zł za recydywę,

przekroczenie prędkości o 41-50 km/h - 1000 lub 2000 zł za recydywę,

przekroczenie prędkości o 51-60 km/h - 1500 lub 3000 zł za recydywę,

przekroczenie prędkości o 61-70 km/h - 2000 lub 4000 zł za recydywę,

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej - 2500 lub 5000 zł za recydywę.