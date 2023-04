Spis treści: 01 Trumna na środku drogi

02 Karawan zgubił trumnę. O sprawie poinformowano policję Aktor pobity przez kierowcę przewozów "na aplikację". Potrzeba nowego prawa

Trumna na środku drogi

W położonej w województwie kujawsko-pomorskim miejscowości Golub-Dobrzyń doszło do nietypowego zdarzenia. Na jednym ze skrzyżowań przejeżdżający karawan... zgubił trumnę. Najwidoczniej żaden z pracowników firmy pogrzebowej nie zauważył, co się stało, i trumna pozostała na jezdni. Na szczęście sprawą zainteresowali się świadkowie zdarzenia. To właśnie oni przenieśli trumnę z drogi na pobocze.

W Internecie pojawiły się nagrania i zdjęcia z całej sytuacji. Jak można zobaczyć na filmie, pracownicy firmy pogrzebowej, którzy przewozili trumnę, musieli zorientować się, co się stało i wrócili na miejsce. Następnie włożyli trumnę z powrotem do pojazdu.

Reklama

Karawan zgubił trumnę. O sprawie poinformowano policję

O sprawie poinformowana została policja. Kiedy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, trumny już nie było. Udało im się jednak ustalić firmę pogrzebową, która odpowiadała za transport trumny. Jak przekazała w rozmowie z TVN24 przedstawicielka przedsiębiorstwa, policja była już w siedzibie firmy. Kobieta dodała również, że o sprawie została poinformowana rodzina zmarłego.

Policja wszczęła jednak śledztwo w sprawie zbezczeszczenia zwłok. Zgodnie z art. 262 Kodeksu karnego za znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

***