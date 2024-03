Parlament Europejski podjął decyzję ws. projektu obowiązkowych badań dla seniorów-kierowców. Plan zakładał, że kierowcy po 70. roku życia mieliby być kierowani na badanie potwierdzające ich zdolność do prowadzenia pojazdów - po zaliczeniu dostawaliby uprawnienia na kolejne 5 lat. Od 75. roku życia musieliby jednak zgłaszać się do lekarza co roku. Te założenia projektu zostały odrzucone. Argumentowano, że starsi kierowcy mogliby czuć się dyskryminowani, a dodatkowo ograniczono by w ten sposób ich zdolność do przemieszczania się.

Zagłosowano słusznie? To nagranie budzi wątpliwości

Ze statystyk przedstawionych przez eurodeputowanych wynika, że starsi kierowcy są równie niebezpieczni co młodzi. Rzecz jasna z zupełnie innych powodów - młodzi z uwagi na brawurę, starsi z powodów zdrowotnych. Zdarzenie, do którego w czwartek, 7 marca w miejscowości Oborniki (woj. wielkopolskie), jest świetnym przykładem, dlaczego starsze osoby powinno się częściej badać.

Kierowcy-seniorzy nie będą musieli przechodzić obowiązkowych badań.

Kierująca srebrnym Polo 77-letnia kobieta, poruszająca się z niewielką prędkością ul. Szymańskiego, nie dostrzegła zbliżającej się do przejścia dla pieszych kobiety z wózkiem. Kiedy matka z dzieckiem były już na przejściu, kierująca wciąż kontynuowała jazdę. Doszło do potrącenia. Kobieta uderzyła głową o maskę auta i osunęła się na ziemię, natomiast wózek upadł na bok. Poszkodowana 39-latka szybko się podniosła i ruszyła po dziecko.

Była trzeźwa, ale zapłaci ogromny mandat.

Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę monitoringu. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przetransportowało do szpitala kobietę z dzieckiem. Policjanci natomiast przebadali kierującą Volkswagenem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - okazało się, że była trzeźwa. Zgodnie z taryfikatorem mandatów kierująca autem 77-latka powinna zostać ukarana grzywną w wysokości 2500 zł za potrącenie pieszego na pasach.

Co ze starszymi kierowcami? Unia ma inny plan

Pomysł regularnych badań dla starszych kierowców przepadł, ale posłowie jednak zgodni, że poszczególne kraje powinny podnosić świadomość wśród kierowców i zachęcać ich do tego, by regularnie badali swoje psychofizyczne zdolności do prowadzenia pojazdów. Poszczególne kraje Unii Europejskiej będą miały pełną autonomię, jeśli chodzi o wprowadzenie obowiązkowych badań. Ustalono, że minimalny ich zakres ma obejmować badanie wzroku oraz układu krążenia.

Poza seniorami omawiano także inne kwestie i zaproponowano kilka nowości. Europarlament opowiedział się m.in. za wprowadzeniem na terenie UE cyfrowego prawa jazdy czy rozszerzeniu zakresu szkoleń zmotoryzowanych m.in. o jazdę na śliskiej nawierzchni. Porozumiano się też kwestiach obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców i umożliwienia prowadzenia samochodów nastolatkom.