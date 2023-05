Nowy największy transport w historii Polski. "Pozamiatał" maszynę TBM

Spis treści: 01 Wash Tower czyli historyczny transport na polskich drogach. 850 ton i 100 metrów

Sama kolumna przypłynęła do Polski statkiem. W dalszą podróż kolumna ruszyła Wisłą, która jest dziś największą nieregulowaną rzeką Europy. Transport organizowała firma DSV Projects, która pozyskała z Europy Zachodniej specjalne barki. Ostatni etap podróży Wash Tower realizowany jest po płockich drogach.



Kolumna Wash Tower to jeden z elementów budowanego przez PKN ORLEN Kompleksu Olefin III - największej w skali ostatnich dwóch dekad inwestycji w sektorze petrochemicznym w Europie. Do tej pory - w ramach budowy Olefin III - do portu w Gdańsku dostarczono 786 ładunków, w tym 271 określanych mianem "ponadgabarytowych".



Statki przypłynęły do polskiego portu z:



Chiny,



Korei Południowej,

Indii,

Hiszpani,

Belgii.



Kolumna petrochemiczna Wash Tower, to największy i najcięższy, a jednocześnie najważniejszy element całej inwestycji. Jej wykonawcą jest międzynarodowego konsorcjum Hyundai Engineering.



Na inwestycji Kompleksu Olefin skorzysta nie tylko Grupa ORLEN, ale także Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa Kompleksu Olefin oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN ORLEN wzrośnie o ok. 580 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł.

Tylko realizacja etapu rzecznego wymagała od DSV przeprowadzenia szeregu inwestycji infrastrukturalnych. Wśród nich wymienić można chociażby:

wykonanie ekspertyz nabrzeży w Gdańsku i Płocku,



wzmocnienia nabrzeża w Płocku,



budowy placu magazynowego w Płocku,



pozyskanie specjalistycznych dźwigów o udźwigu odpowiednio 650 i 1200 ton.



We wtorek, 9 maja, rozpoczął się pierwszy etap drogowy dwudniowego transportu kolumny petrochemicznej z nabrzeża Wisły do miejsca docelowego - Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Do jej transportu wykorzystywany jest 72-osiowy zestaw SPMT. Zestaw liczy łącznie - uwaga 576 kół.



Nie ma się jednak czemu dziwić - długość transportowanego ładunku wraz z zestawem przekracza sto metrów, czyli wysokość 10-piętrowego budynku mieszkalnego.



By sprostać temu wyzwaniu DSV, za zgodą i we współpracy z właściwymi urzędami, musiała dostosować do transportu infrastrukturę drogową. Zrealizowanie przejazdu wymagało przebudowy:

8 rond znajdujących się na trasach przejazdu,



modyfikacji ponad 20 kolizyjnych linii energetycznych,



czasowego demontażu kilkudziesięciu latarni ulicznych oraz szeregu świetlnych i zwykłych znaków drogowych,

Z Gdańska do Płocka, Wisłą, trafi w sumie ponad 1500 ładunków. Spodziewamy się łącznie blisko 80 transportów barkowych oraz kilkuset samochodowych. Będzie to rekord dla tej rzeki, który długo nie zostanie pobity: mam tu na myśli zarówno cały projekt, jak i transport poszczególnych elementów, które zostały przewiezione. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze przed nami jest choćby transport dwóch elementów ważących po 600 ton każdy - powiedział Grzegorz Samoć, dyrektor działu Projects DSV i szef całego projektu.

