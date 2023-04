GDDKiA poinformowało o udostępnieniu do ruchu obu jezdni w pełnym przekroju dwóch pasów na odcinki pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. Pozwoliło to na połączenie funkcjonujących już odcinków S7 od strony Warszawy i Grójca. W efekcie dwujezdniową drogą dojedziemy ze stolicy aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

To pierwszy etap udostępniania trasy do ruchu i w związku z wciąż trwającymi pracami, przy dwóch kolejnych węzłach (Antoninów i Tarczyn Północ), drogach serwisowych i lokalnych, a także w najbliższym sąsiedztwie trasy głównej obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.



S7 Lesznowola - Tarczyn zmiany w oznakowaniu

Do tej pory kierowcy chcący jechać w kierunku Radomia, Kielc, Krakowa i dalej na południe odbijali od obwodnicy na węźle Opacz lub wyjeżdżając ze stolicy przedłużeniem Al. Jerozolimskich jechali na wprost od węzła Salomea. Teraz S7 na południe prowadzi od węzła Warszawa Lotnisko i jest przedłużeniem krótkiego odcinka S79 od węzła na ul. Marynarskiej.



S7 - to jeszcze nie koniec prac

W drugim etapie udostępniania odcinka Lesznowola - Tarczyn Północ oddane zostaną pozostałe do ukończenia elementy drogi poza jej ciągiem głównym. Chodzi o drogi serwisowe, lokalne, a także węzły Antoninów oraz Tarczyn Północ. Zgodnie z umową wykonawca ma zrealizować te prace do I kwartału 2024 r. i wtedy też będzie to pełnoprawna droga ekspresowa. To pozwoli rozpocząć remont dotychczasowego przebiegu DK7, 17 km od Sękocina Starego do Rembertowa. Zakończenie tych prac, a tym samym całego kontraktu zgodnie z podpisaną umową przewidziano na koniec III kwartału 2024 r.

Zdjęcie Plan orientacyjny S7 Lesznowola - Tarczyn Północ / GDDKiA



Aktualnie trasa główna obejmuje dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu z rezerwą pod budowę trzeciego. Wjazd na nową drogę umożliwiają już węzły: Zamienie, Lesznowola, Złotokłos i Tarczyn Południe. Dwa kolejne, Antoninów i Tarczyn Północ, są jeszcze w trakcie realizacji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w ekspresowym tempie całą blisko 293-kilometrową trasę z Warszawy do Krakowa przejedziemy przed końcem 2024 r.

Co z S7 na północ od Warszawy?

Jak informuje GDDKiA, kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk - Czosnów (ok. 35 km), a w przygotowaniu ostatni fragment Czosnów - Warszawa (ok. 22 km). Dla pierwszej części północnego wlotu S7 do stolicy, odcinka Czosnów - Kiełpin, trwa już przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy (otwarcie ofert planowane 11 maja br.), a dla Kiełpin - Warszawa przygotowwywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (jeszcze w I połowie br.).

