Motocyklistka wpadła w pieszych. Chciała ustąpić im pierwszeństwa

Spis treści: 01 Motocyklistka wjechała w pieszą

02 Kierowcy i piesi powinni pamiętać o tych zasadach bezpieczeństwa w rejonie przejść

Motocyklistka wjechała w pieszą

W miejscowości Zakrzówek w województwie lubelskim 38-letnia warszawianka idąca chodnikiem wraz ze swoim 6-letnim synem postanowiła w pewnym momencie przedostać się na drugą stronę ulicy. Podeszła więc do przejścia dla pieszych i widząc nadjeżdżający motocykl, stanęła na krawędzi jezdni, zapewne mając nadzieję, że osobą jadąca nim zatrzyma się, by ustąpić jej pierwszeństwa. Tak właśnie chciała postąpić 33-letnia motocyklistka. Niestety z wykonaniem było znacznie gorzej.

Kiedy zaczęła hamować, straciła panowanie nad motocyklem. Następnie zjechała na pas prowadzący w przeciwnym kierunku, wjechała na chodnik i uderzyła w stojącą na nim 38-latkę. Piesza trafiła do szpitala. Policja z komendy w Kraśniku podaje jednak, że obrażenia, które poniosła, nie zagrażają jej życiu. Bez szwanku ze zdarzenia wyszli natomiast motocyklistka i 6-letni syn pieszej. Obecnie funkcjonariusze zajmują się szczegółowym ustaleniem okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że motocyklistka była trzeźwa. Sądząc po udostępnionym przez policję zdjęciu kobieta jechała prostym odcinkiem drogi, a to oznacza, że mogła poruszać się znacznie szybciej niż pozwalają na to obowiązujące w tym miejscu ograniczenia.

Reklama

Zdjęcie 33-letnia motocyklistka wjechała w stojącą na krawędzi jezdni 38-letnią pieszą. / KPP Kraśnik /

Kierowcy i piesi powinni pamiętać o tych zasadach bezpieczeństwa w rejonie przejść

Często wina w przypadku różnych zdarzeń, do których dochodzi w rejonie przejść pieszych, leży po stronie kierowców. Nie brakuje jednak przypadków, kiedy swoje na sumieniu mają również piesi. Nie brakuje sytuacji, kiedy taka osoba wchodzi na przejście bez sprawdzenia, czy w ogóle może to zrobić. Tego typu pieszy wychodzi przy tym z założenia, że przecież ma pierwszeństwo na przejściu, a poza tym na pewno jest widoczny przez innych uczestników ruchu. Takie bezrefleksyjne zachowanie może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji, kiedy widoczność jest mocno ograniczona.

Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych zasad, które pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych i uniknięciu zdarzeń, które mogą zakończyć się tragicznie.

Kierowcy w rejonie przejść powinni:

zachować szczególną ostrożność, ponieważ w każdej chwili w rejonie przejścia może pojawić się pieszy

zmniejszyć prędkość, tak by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego

ustąpić pierwszeństwo pieszemu znajdującemu się na przejściu lub na nie wchodzącemu

Piesi z kolei powinni pamiętać:

o zachowaniu szczególnej ostrożności i upewnieniu się, że w bezpieczny sposób mogą wejść na pasy (warto tutaj pamiętać o zasadzie, która nakazuje spojrzeć w lewo w prawo i znowu w lewo)

o tym, że zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, również na przejściu dla pieszych.