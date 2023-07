Dwa niemal identyczne wypadki na autostradzie A4. Z aut zostały szczątki

Spis treści: 01 Wypadek na A4. Samochód został kompletnie zniszczony, kierowca zginął

02 Drugi podobny wypadek. Tym razem kierowca przeżył

Wypadek na A4. Samochód został kompletnie zniszczony, kierowca zginął

Nissanem Qashai podróżował tylko kierowca. Służby ratunkowe używały sprzętu hydraulicznego, by wykonać do niego dostęp. Niestety, okazało się, że zginął na miejscu.

Drugi podobny wypadek. Tym razem kierowca przeżył

20 kilometrów dalej doszło do kolejnego wypadku, tym razem z udziałem BMW serii 1, którego kierowca również wypadł z drogi i uderzył w ekrany dźwiękochłonne.

BMW zostało tak zniszczone, że trudno rozpoznać nie tylko model, ale nawet markę. By dostać się do ofiary wypadku strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu hydraulicznego. Kierowca został ranny, trafił do szpitala.

Reklama

Przyczyny obu wypadków nie są znane, będą je wyjaśniać policjanci, pod nadzorem prokuratora.