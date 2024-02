Dramatyczne sceny na przejściu. Wszystko nagrała kamera

Spis treści: 01 Policjanci publikują film ku przestrodze

Wydawać by się mogło, że obowiązujące w naszym kraju zasady pierwszeństwa na przejściach dla pieszych są jasne i łatwe do zapamiętania. Zgodnie z nimi kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu albo na niego wchodzącego. Następnie kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Policjanci publikują film ku przestrodze

Niestety jak pokazuje rzeczywistość, ze świadomością zmotoryzowanych wciąż bywa różnie. Z danych opublikowanych przez śląską policje wynika bowiem, że tylko od początku 2024 roku na śląskich drogach doszło już do kilkudziesięciu wypadków drogowych z udziałem pieszych. Niestety niektóre z nich zakończyły poważnym zranieniem, a nawet śmiercią. Nic zatem dziwnego, że funkcjonariusze powtarzają swoje apele o rozwagę niczym mantrę i publikują kolejne nagrania ku przestrodze. Jedno z nich można zobaczyć poniżej.

Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez kamerę samochodową innego kierowcy. Na filmie widzimy, jak osoba kierująca Oplem nie ustępuje pierwszeństwa wchodzącym na przejście dla pieszych dzieciom. Jak podkreślają policjanci, gdyby nie szybka reakcja młodego chłopca, cała sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie. Za swój brak uwagi, kierowca Opla został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, dostał również 15 punktów karnych.

Kierowco, pamiętaj o kilku ważnych zasadach

Jednocześnie funkcjonariusze przypominają o kilku ważnych zasadach obowiązujących w obrębie przejść dla pieszych.

Zawsze zwalniajmy przed przejściem dla pieszych i obserwujmy jego okolice. Bądźmy gotowi, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Starajmy się zawsze przewidzieć zagrożenie. Jeśli widoczność w obrębie wejścia na przejście dla pieszych zasłania jakaś przeszkoda, np. samochód, drzewo, krzaki itp. zakładaj zawsze, że może tam znajdować się pieszy, któremu trzeba ustąpić pierwszeństwa.

Traktujmy przejścia dla pieszych i ich okolice, jak drogi z pierwszeństwem przejazdu, gdzie obowiązkowo trzeba ustąpić pierwszeństwa.

Jakie kary za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Nowy taryfikator mandatów, który wszedł w życie od 1 stycznia 2022 r., zmienił wiele w kontekście ostrzejszego karania kierowców za wykroczenia drogowe. Mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wynosi obecnie 1500 złotych. Warto jednak pamiętać, że ponowne popełnienie tego wykroczenia w ciągu dwóch lat skutkuje nałożeniem podwójnej stawki mandatu. Oczywiście sama grzywna finansowa nie jest jedyną karą, jaka czeka nas w takiej sytuacji. Kierowca za tego typu przewinienie dostanie również punkty karne. W tym przypadku kodeks drogowy przewiduje ich aż 15.

Piesi też mają obowiązki

Przepisy ruchu drogowego mówią o tym, jak powinien zachowywać się pieszy.

Pieszemu zabrania się:

wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,

zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

przebiegania przez jezdnię,

chodzenia po torowisku,

wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,

przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.