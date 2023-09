Dachowanie na drodze S7. Niesamowita reakcja kobiety - świadka zdarzenia

"Szczególna ostrożność" to termin, który niejednokrotnie pada z ust instruktorów nauki jazdy. Niestety, o zastosowaniu się do tego pojęcia zapomniał pewien kierowca Mazdy, który po zagapieniu doprowadził do dachowania innego pojazdu. Nagranie ze zdarzenia wzbudziło niemałe poruszenie w internecie – wszystko z powodu niezwykle przytomnej reakcji kobiety, która była świadkiem zdarzenia.

Zdjęcie Brak uwagi i groźne dachowanie na S7. Internauci pełni podziwu dla reakcji kobiety / 123RF/PICSEL