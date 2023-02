Troje pijanych w rozbitym BMW. Wśród nich kobieta w ciąży

W piątek 24 lutego br. po godzinie 15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze S7, pomiędzy węzłem Brzegi a miejscowością Tokarnia. Jadąc w kierunku Kielc, czarne BMW miało uderzyć w bariery energochłonne i odjechać z miejsca zdarzenia.

Uszkodzona bariera, po aucie ani śladu

Patrol ruchu drogowego udał się na miejsce, gdzie potwierdził uszkodzenie 18 słupków zabezpieczających linę bariery energochłonnej i znak drogowy. Policjanci ujawnili również elementy karoserii oraz tablice rejestracyjną od pojazdu, najprawdopodobniej uczestniczącego w zdarzeniu.

Po wykonanych czynnościach mundurowi zauważyli lawetę, która przewoziła uszkodzone BMW. Ich czujność przyniosła efekt. Kierowca oświadczył, że jest pracownikiem firmy ubezpieczeniowej i otrzymał zlecenie zabrania z drogi uszkodzonego pojazdu.

Zdjęcie Uszkodzony znak drogowy / Policja

Dwoje mężczyzn i kobieta w ciąży. Wszyscy totalnie pijani

W aucie przebywało troje pasażerów z powiatu jędrzejowskiego - dwóch mężczyzn w wieku 33 i 49 oraz 28- latka. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości całej trójki. Każda z tych osób w organizmie miała blisko 3 promile alkoholu.

Potwierdzili, że brali udział w zdarzeniu drogowym lecz, żadna z osób nie przyznała się do kierowania. Po przewiezieniu do komendy okazało się, iż kobieta jest w 4 miesiącu ciąży, a do kierowania pojazdem przyznał się 49-latek. Ich zachowanie oceni teraz sąd.

