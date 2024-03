Szalony pościg. Jechał Ursusem i ciągnął przyczepę z drewnem

Do nietypowego pościgu doszło 21 marca 2024 roku na podmiejskich ulicach Prochowic. Prowodyrem był pijany traktorzysta, który postanowił zignorować policjantów chcących zatrzymać go do kontroli. Leciwym Ursusem z załadowaną przyczepą drewnem ruszył do ucieczki. Teraz grozi mu kara więzienia.

Zdjęcie Szalony pościg. Jechał Ursusem i ciągnął przyczepę z drewnem / Fot. ilustracyjne / Piotr Kamionka/REPORTER / East News