Śmierć 20-letniej dziewczyny. Tragedia, której można było tak łatwo uniknąć

Badanie przeprowadzone po wypadku wykazało, że w organizmie 26-latka 2 promile alkoholu. Policja zatrzymała pijanego kierowcę. Dwa razy w ciągu... pięciu godzin

Bokiem w drzewo. Zawoniła brawura i alkohol

Mężczyzna w takim stanie wsiadł za kierownicę i jechał brawurowo. W efekcie samochód wpadł w poślizg i zjechał z jezdni i bokiem, stroną pasażera, uderzył w przydrożne drzewo.

Niestety, siedząca obok kierowcy młoda kobieta w wyniku doznanych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Dużo więcej szczęścia miał pijany kierowca, który trafił do jednego ze szpitali.

Zdjęcie Kierowca samochodu miał 2 promile alkoholu w organizmie. Został ranny / Policja

Teraz dalsze decyzje w jego sprawie podejmie sąd, a grozić mu może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Życia 20-latce, nie da się już jednak przywrócić...

Czy musiało w ogóle dojść do tej sytuacji?

Pomimo wielu apeli, policyjnych działań, niemal codziennie statystyki zwiększają się o kolejne tragiczne i nieodwracalne w skutkach zdarzenia. Analizy tych sytuacji, które wykonują policyjni specjaliści, aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom i patrolować miejsca, gdzie dochodzić może do poważnych zdarzeń, okazują się nieraz niewystarczające.

Zdjęcie 20-latka nie żyje, a 26-latkowi grozi do 12 lat więzienia. Takie są skutki jazdy po pijanemu / Policja

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu to jeden z priorytetów Policji i w związku z tym wielu funkcjonariuszy realizuje działania w tym obszarze. Czy to jednak wystarczy, jeżeli niektórzy kierowcy wyłączają całkowicie myślenie, a zdrowy rozsądek zostawiają w domu, zamiast zabrać go ze sobą w podróż. Musimy się czuć współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i pamiętać, że każdy z nas może mieć na nie wpływ.

Konfiskata samochodów pijanych kierowców

W grudniu 2023 roku w życie wejdą przepisy umożliwiające konfiskatę samochodów pijanych kierowców.

Przepisy zakładają trzy możliwości, zgodnie z którymi kierowca:

prowadził pojazd mając co najmniej 1,5 promila alkoholu,

spowodował wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu,

dopuścił się recydywy (drugi raz w okresie 24 miesięcy przyłapany został na jeździe pod wpływem alkoholu).

Według założeń resortu sprawiedliwości, jeżeli samochód nie był wyłączną własnością kierowcy, lub był przez niego użytkowany - np. na podstawie umowy leasingu - sąd orzekać miał przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku.

Nowe przepisy zakładają również możliwość wymierzenia nietrzeźwemu sprawcy wypadku kary do 16 lat pozbawienia wolności. Warunkiem spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci.

