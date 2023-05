Policjanci myśleli, że to żart - pijany kierowca doniósł sam na siebie

Dla policjantów zgłoszenia o pijanych kierowcach to (niestety) nic zaskakującego. Chyba, że to sam pijany dzwoni, aby poinformować o tym, co ma na sumieniu i poprosić o stosowne ukaranie. Taka właśnie nietypowa sytuacja miała miejsce w Radomiu.

Zdjęcie 22-latek sam na siebie doniósł, bo nie mógłby żyć w poczuci winy / Fot. Piotr Jedzura / Reporter